Toyota C+pod - małe auto do miasta

Toyota C+pod to bezemisyjny samochód elektryczny dla dwóch osób. Został zaprojektowany z myślą o jeździe na krótkich dystansach w zatłoczonych miastach. To bardzo dobre rozwiązanie do car-sharingu zintegrowanego z transportem miejskim, które pozwala pokonać ostatnie kilka kilometrów po wyjściu z pociągu lub metra. Może także służyć jako pojazd flotowy dla pracowników poruszających się po mieście lub jako tani i ekologiczny samochód dla młodych kierowców, singli i osób starszych. Toyota C+pod od grudnia 2020 roku była oferowana w ograniczonym zakresie dla wybranych partnerów biznesowych i publicznych, a od teraz jest dostępna w leasingu na wolnym rynku, zarówno dla klientów flotowych, jak i dla osób prywatnych w całej Japonii.

Dwuosobowy elektryk ma 2 490 mm długości, 1 290 mm szerokości i 1 550 mm wysokości. Promień skrętu wynosi 3,9 m, co ułatwia manewrowanie w mieście. Litowo-jonowa bateria o pojemności 9 kWh jest umieszczona pod podłogą. Zamontowany z tyłu silnik elektryczny generuje moc 12 KM i moment obrotowy 56 Nm. Lekkie i sztywne nadwozie ma niezależne zawieszenie, które dobrze tłumi nierówności na drodze i zapewnia stabilność w zakrętach.

Toyota C+pod - zasięg

C+pod ma zasięg 150 km na jednym ładowaniu (wg WLTC). Można go ładować ze standardowego gniazdka w domu, w jednym z ponad 10 tysięcy publicznych punktów ładowania lub w jednej z 4 200 ładowarek G-Station w salonach Toyoty. W razie potrzeby auto może służyć także jako zapasowe źródło energii o mocy do 1500 W (100 VAC), które wystarcza na około 10 godzin. Baterie C+poda zostały włączone do programu 3R Toyoty (reduce, re-use, recycle), w którym firma skupia się na ograniczaniu zużycia baterii. Program skupia się na zwiększaniu wydajności samochodów, co pozwala stosować mniej ogniw bateryjnych, wykorzystywaniu zużytych baterii samochodowych do zastosowań stacjonarnych jako magazyny energii oraz recyclingu akumulatorów nienadających się już do użytku. Program ten pomoże Toyocie osiągnąć cel neutralności klimatycznej i środowiskowej.

C+pod jest nieduży, dlatego Toyota poświęciła sporo uwagi kwestiom bezpieczeństwa. Jego konstrukcja skutecznie pochłania i rozprasza siłę uderzenia przy kolizji czołowej, bocznej lub z tyłu. Karoseria została zaprojektowana także z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym podczas ewentualnej kolizji. Auto otrzymało systemy bezpieczeństwa czynnego Toyoty, w tym system zapobiegania zderzeniu z innymi samochodami oraz pieszymi (w dzień i w nocy), a także z rowerzystami w dzień. Układ detekcji przeszkód ICS z funkcją automatycznego hamowania zapobiega zderzeniom ze ścianą, słupem czy zaparkowanymi samochodami podczas manewrów na parkingu i jazdy z niewielką prędkością.

Toyota C+pod - cena

Toyota C+pod jest oferowana w Japonii w dwóch wersjach wyposażenia. Podstawowa X kosztuje 1 650 000 jenów (około 14 390 dolarów), a wyższa G kosztuje 1 716 000 jenów (około 14 960 dolarów). Samochód należy do linii małych pojazdów elektrycznych, takich jak inteligentna elektryczna hulajnoga z systemami bezpieczeństwa czynnego C+walk T , która weszła na rynek w październiku 2021 roku.

