Ruszają drogowe testy Forda F-150 Lightning

Premiery Ford F-150 Lightning. Pogromca Tesli?

Ford zainwestuje dodatkowe 250 milionów dolarów i dodaje 450 nowych bezpośrednich miejsc pracy w Centrum Pojazdów Elektrycznych Ford Rouge, Centrum Elektrycznych Układów Napędowych Van Dyke i Fabryce Komponentów Rawsonville. Dzięki tym działaniom marka chce zwiększyć moce produkcyjne do 80 000 egzemplarzy rocznie.

- Wiedzieliśmy, że F-150 Lightning jest wyjątkowy, ale zainteresowanie opinii publicznej przerosło nasze najśmielsze oczekiwania i zmieniło dyskusję na temat pojazdów elektrycznych. Intensyfikujemy więc nasze działania, aby zwiększyć moce produkcyjne - powiedział Bill Ford, prezes Ford Motor Company. - Model ten - i pracownicy, którzy montują go w Michigan - ma szansę tworzyć historię i być pionierem pojazdów elektrycznych w Ameryce.

F-150 Lightning, z początkową sugerowaną ceną detaliczną 40 000 USD i docelowym zasięgiem jazdy szacowanym przez EPA na 300 mil (480 km) z akumulatorem o zwiększonym zasięgu, spotkał się z gorącym przyjęciem na rynku - do tej pory Ford przyjął ponad 150 000 rezerwacji.

Ford potwierdził budowę Centrum Pojazdów Elektrycznych rok temu w ramach inwestycji o początkowej wartości 700 milionów dolarów w historycznym kompleksie Ford Rouge, tworząc bazę produkcyjną dla F-150 Lightning. Teraz przedprodukcyjne ciężarówki Forda F-150 Lightning opuszczają fabrykę do testów w warunkach drogowych. Samochód trafi do sprzedaży wiosną przyszłego roku.

Dodatkowa inwestycja Forda o wartości 250 milionów dolarów stworzy 450 dodatkowych bezpośrednich miejsc pracy, w większości w Centrum Pojazdów Elektrycznych. Pracownicy w Fabryce Komponentów Rawsonville będą montować akumulatory, a Centrum Elektrycznych Układów Napędowych Van Dyke zwiększy swoją zdolność dostarczania silników elektrycznych i elektrycznych przekładni do F-150 Lightning.

To najnowsza inwestycja Forda w stanie Michigan. Ford zainwestował już w Michigan 7,7 miliarda dolarów i od 2016 roku stworzył albo utrzymał 7 000 miejsc pracy. W tym zakresie warto wspomnieć o sprowadzeniu do Michigan produkcji Bronco i Rangera, odnowieniu Michigan Central Station, rozwoju nowego kampusu Ford Research and Engineering Campus w Dearborn czy utworzeniu Ford Ion Park. Stan Michigan jest domem Forda od momentu założenia firmy w 1903 r., a miejsca te stanowią ważne punkty w sieci Forda, która będzie obsługiwać nową generację elektrycznych, skomunikowanych i autonomicznych pojazdów Forda.