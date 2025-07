Sprzedaż samochodów we Francji spada od pandemii, a rosnące ceny i konkurencja z Chin potęgują trudną sytuację producentów.

Francuska branża motoryzacyjna stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu, a do 2035 roku może zniknąć aż 75 tysięcy miejsc pracy.

Według raportu analitycznego przygotowanego przez instytut Xerfi, do 2035 r. pracę w tym sektorze może stracić aż 75 tys. osób. Kryzys się pogłębia, a w ciągu ostatnich pięciu lat Francja straciła już blisko 40 tys. miejsc pracy w przemyśle motoryzacyjnym. To spadek przekraczający 10 proc. zatrudnienia.

W 2019 r. cały sektor zatrudniał 375 tys. pracowników. Prognozy na kolejną dekadę nie są optymistyczne, a analitycy przewidują, że w ciągu najbliższych 10 lat zniknie około 75 tys. miejsc pracy, co oznacza spadek przekraczający 22 proc. zatrudnienia. Szacuje się, że w latach 2020-2035 branża straci łącznie około 114 tys. miejsc pracy, co doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia o prawie 33 proc.