Rekordowy przejazd Forda Mustanga Mach-E

Samochody elektryczne Ford Mustang Mach-E. Czy jest równie emocjonujący, jak auto spalinowe?

Kierowcy jechali tylnonapędową wersją Mustanga Mach-E, którego zakładany elektryczny zasięg wynosi do 610 kilometrów (wg WLTP). W swojej podróży dodali do tego wyniku niemal 200 km. To o ok. 32% więcej niż przewidują dane fabryczne.

Henrik Borchgrevink i Knut Wilthil już wcześniej pokonywali imponujące dystanse Mondeo, Fiestą czy Focusem. Ustanowili też rekord świata przejeżdżając ponad 300-konnym Mustangiem 1 249 kilometrów (776 mil) na jednym baku paliwa. Przemierzyli także bez dodatkowego tankowania aż 1 616 km Rangerem.

Po swoim ostatnim triumfie doświadczeni w eco-drivingu Norwegowie mają cenne rady dla tych kierowców, którzy chcą spróbować "jazdy o kropelce" samochodem elektrycznym lub z konwencjonalnym napędem.

- Prowadźcie płynnie i patrzcie daleko w przód, by móc zaplanować manewry i uniknąć pełnego zatrzymania. Żeby dojechać jak najdalej, trzeba także ograniczyć prędkość, przyspieszać płynnie, ale jednocześnie nie za wolno osiągać założoną prędkość podróżowania - powiedział Knut Wilthil.

