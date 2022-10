Polska w czołówce pod względem zacofania. Raport o rozwoju elektromobilnosci

W raporcie ACEA zwrócono uwagę na dwa parametry - liczbę ładowarek dla samochodów elektrycznych na każde 100 km dróg oraz procentowy udział "elektryków" w rynku sprzedaży nowych samochodów.

Polska infrastruktura na szarym końcu

Patrząc na stan polskiej elektromobilności pod kątem rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, z uwzględnieniem unijnej średniej, można powiedzieć jedno - jest gorzej niż źle.

Według raportu ACEA w Polsce, w 2021 roku, na każde 100 km dróg przypadało... 0,7 ładowarki. Innymi słowy - mieliśmy jedną ładowarkę średnio co 150 km. Licząc razem ładowarki "szybkie" i "wolne". Gorzej było tylko w czterech krajach Unii – Estonii, Grecji, Cyprze i Litwie. Dla porównania, w najwyżej ocenionej Holandii kierowcy mieli do dyspozycji jedną ładowarkę średnio co... 1,5 km. Dokładnie 100 razy częściej niż u nas.

Reklama

Popyt, choć słaby, to wyżej notowany

Owszem, można powiedzieć, że przecież Polska jest ok. 8 razy większa od Holandii, więc o taką infrastrukturę dużo trudniej. Taki stan zniechęca kierowców do zamawiania samochodów elektrycznych. Według ACEA zaledwie 3,7 proc. wszystkich kupowanych w 2021 roku nowych samochodów w naszym kraju to "elektryki". Jest to ósmy wynik w Europie - od końca, oczywiście. Mniej samochodów elektrycznych od Polaków kupują tylko mieszkańcy Czech, Malty, Bułgarii, Estonii, Słowenii, Słowacji i Cypru. Dokładnie taki sam procentowy udział co Polska odnotowała Litwa.

Reasumując, w obu analizowanych przypadkach, Polska mieści się w ostatniej 10-tce krajów UE. A to wszystko na kilka dni przed głosowaniem Parlamentu Europejskiego nad unijnym planem rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych, które planowane jest na 17 października. O wstępnych założeniach planu możecie przeczytać w tekście po lewej.

Jest jednak promyk nadziei - pod koniec analizowanego przez ACEA 2021 roku w Polsce były, jak podaje PSPA, 3784 punkty ładowania samochodów elektrycznych. Pod koniec września tego roku było ich już 4738.

***