Nico Rosberg testuje Volkswagena ID.R

Na torze Nürburgring za kierownicą Volkswagena ID.R – wyczynowego elektrycznego samochodu wyścigowego, który ma na swoim koncie liczne rekordy – zasiadł gość specjalny: Nico Rosberg, mistrz Formuły 1 z 2016 roku. Elektrycznym „bolidem” o mocy 500 kW (680 KM) były kierowca Formuły 1 zaliczył kilka okrążeń toru w regionie Eifel w Niemczech.

Rosberg od czasu przejścia na sportową emeryturę inwestuje w technologie przyszłości. Założył, między innymi, Greentech Festival - wydarzenie, którego celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju. 35-latek jest szczególnie zafascynowany firmami, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w dziedzinie mobilności. Na torze Nürburgring po raz pierwszy zasiadł za kierownicą Volkswagena ID.R w roli kierowcy testowego. Na swoich kanałach w mediach społecznościowych Nico Rosberg stwierdził, że samochód ma takie osiągi, jakich wcześniej doświadczył jedynie za kierownicą bolidu Formuły 1.



Mistrz Formuły 1 ponownie w swoim żywiole



Podczas testu na torze Nürburgring pogoda nie była łaskawa dla byłego mistrza Formuły 1 - deszcz, wiatr i temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza. Samochód skonstruowany przez Volkswagen Motorsport, ma na swoim koncie pięć rekordów na trzech kontynentach. "Minęło trochę czasu od momentu, kiedy ostatnio miałem okazję jeździć wyczynowym samochodem wyścigowym podczas deszczu, ale w ID.R od razu poczułem się jak ryba w wodzie. To było fantastyczne uczucie." - powiedział Rosberg po teście. "Trakcja, przyspieszenie, docisk - wszystko to wydało mi się bardzo znajome" - powiedział kierowca, który w Formule 1 wygrał 23 wyścigi. "Wyrazy uznania dla inżynierów Volkswagena, którzy wykonali pionierską pracę w dziedzinie elektromobilności. Zadaniem sportów motorowych jest zmiana mobilności jako całości. Sport motorowy powinien być platformą testową i rozwojową dla samochodów produkowanych seryjnie. Dokładnie tak jest w wypadku ID.R i ID.3. Osobiście mogę sobie wyobrazić zakup ID.3 na potrzeby mojej rodziny".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nico Rosberg testuje Volkswagena ID.R

"Cieszymy się, że Nico chciał przetestować Volkswagena ID.R. Fakt, że osiągi naszego elektrycznego samochodu wyścigowego wywołują uśmiech na twarzy mistrza Formuły 1 jest dla nas najlepszym dowodem na to, że elektromobilność może fascynować i być emocjonująca." - powiedział Sven Smeets, dyrektor Volkswagen Motorsport.



ID.R - platforma technologiczna dla modeli z rodziny ID.



Volkswagen Motorsport zdobył kilka rekordów dzięki ID.R. Oprócz rekordu w wyścigu na Pikes Peak w Kolorado (USA), na trasie w Goodwood (Wielka Brytania) oraz na drodze Tianmen Mountain w Zhangjiajie (Chiny) do ID.R należą również rekord okrążenia dla samochodów elektrycznych na Północnej Pętli toru Nürburgring i toru Bilster Berg (także w Niemczech). Wnioski z testów i rekordowych przejazdów w wykonaniu ID.R są brane pod uwagę podczas opracowywania elektrycznych modeli z rodziny ID. Jej przedstawiciele - kompaktowy ID.3 i SUV ID.4 - już są oferowane w sprzedaży. Do 2025 roku Volkswagen zamierza wprowadzić do oferty ponad 20 samochodów elektrycznych.