W przypadku Lidla oferowanie klientom fabrycznie nowych samochodów nie jest nowym pomysłem. Pierwsze próby zaistnienia firmy na tym lukratywnym (wówczas) rynku poczyniono blisko 15 lat temu.

Auta z Lidla za pół ceny. Szły jak ciepłe bułeczki

Przypominamy, że już w 2009 roku - za pośrednictwem internetowego serwisu Lidla - niemieccy klienci mogli złożyć zamówienie na fabrycznie nowe Ople Corsy i Volkswageny Polo. Partnerem sieci sklepów była wówczas firma ATG Automobile. Chociaż pojazdy oferowane były tylko w jednej wersji wyposażeniowej i nie przewidziano możliwości ich doposażenia, auta rozeszły się jak ciepłe bułeczki.

Do wzięcia były wówczas:



Opel Corsa 1,0 l o mocy 60 KM za kwotę 10 570 euro,

Volkswagen Polo Cross 1,4 l 14V wycenione 13 645 euro.

W Oplu dostawaliśmy m.in. klimatyzację, radio CD, sześć poduszek powietrznych i centralny zamek. W Volkswagenie - klimatyzację, radio z CD i cztery poduszki powietrzne.

W porównaniu do oferty salonów dealerskich, samochody były tańsze nawet o jedną czwartą. Zainteresowanie było tak duże, że niektórzy kupujący musieli czekać na swoje pojazdy nawet siedem miesięcy!



Elektryczny samochód z Lidla za 1062 zł

Zdjęcie Elaris Finn - rata za miesięczny wynajem w Lidlu to 222 euro / Informacja prasowa

Teraz sieć marketów postanowiła zaoferować swoim klientom samochód elektryczny. Tym razem nie chodzi jednak o sprzedaż, lecz - zyskujący na popularności - wynajem długoterminowy. Niemiecka oferta skierowana jest do użytkowników aplikacji Lidl Plus i trwa do 10 lipca. By złożyć zamówienie trzeba też posiadać specjalny kod rabatowy przyznawany w ramach programów lojalnościowych.



Rata w wysokości 222 euro (około 1062 zł) obejmuje użytkowanie pojazdu i wszelkie czynności serwisowe. Uwzględnia również lokalny podatek drogowy. Roczny limit kilometrów ustalono na 10 000. Przekroczenie go oznaczać będzie naliczenie dodatkowych opłat.

Za wspomnianą kwotę otrzymujemy w użytkowanie pojazd wyposażony w: klimatyzację, nawigację, system głośnomówiący, tempomat, reflektory LED i kamerę cofania. Do wyboru jest również Apple CarPlay lub Android Auto.

Elaris Finn - wózek na zakupy za 222 euro?

Zdjęcie Elaris Finn / Informacja prasowa

Sam Elaris Finn to nowy chiński pojazd, który określić można mianem mikrosamochodu. Dwuosobowe auto wyposażone jest w niewielki silnik trakcyjny generujący 35 kW (47,6 KM) i baterię akumulatorów o pojemności 32 kWh. Realny zasięg szacowany jest na około 200 km. Samochód ładować można przy pomocy złącza CCS z mocą 30 kW. Bagażnik o pojemności 229 l powinien pomieścić porcję cotygodniowych zakupów w Lidlu.

Elris Finn to zupełnie nowa konstrukcja, której produkcja ruszyć ma na szerszą skalę w najbliższych dwóch miesiącach. Pierwsze zamówione przez klientów Lidla egzemplarze powinny trafić na europejskie drogi z końcem jesieni bieżącego roku.



