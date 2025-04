W skrócie Renault 5 Turbo 3E to nawiązujące do modeli z lat 80. elektryczne auto oferujące 540 KM i 4,8 tys. Nm.

Renault rozpoczęło przyjmowanie rezerwacji na samochód. Liczba egzemplarzy jest ograniczona.

Cena za auto zaczyna się od około 700 tys. złotych.

Ile koni mechanicznych ma Renault 5 Turbo 3E?

Renault 5 Turbo 3E to elektryczna kontynuacja modeli Renault 5 Turbo i Turbo 2 z lat 80. - wskazuje na to oczywiście trójka w nazwie nowego modelu. Producent podkreśla, że to najmocniejszy i zarazem najbardziej wydajny model drogowy, jaki kiedykolwiek został stworzony w ramach grupy Renault. I nie jest to czcze gadanie.

Samochód wyposażony jest w dwa silniki elektryczne znajdujące się na tylnej osi. Generują one 540 KM i aż 4,8 tys. Nm momentu obrotowego. Dzięki aluminiowej platformie, na której zbudowanej jest auto oraz w całości karbonowemu nadwoziu niska masa tego auta może robić wrażenie - to 1 450 kg. Przekłada się to na czas rozpędzania od 0 do 100 km/h na poziomie niecałych 3,5 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 270 km/h.

Z uwagi na możliwości napędu oraz niewielkie rozmiary (4,08 m długości, 2,03 m szerokości, 1,38 m wysokości) producent określa ten model mianem "mini supersamochodu".

Za magazynowanie energii w Renault 5 Turbo 3E odpowiada akumulator o pojemności 70 kWh, który może przyjąć prąd stały o mocy do 350 kWh. W efekcie uzupełnienie energii od 15 do 80 proc. w sprzyjających warunkach może zajmować zaledwie 15 minut. Standardowy zasięg samochodu w cyklu WLTP wynosić ma powyżej 400 km. Producent podkreśla, że nie są to ostateczne dane, ponieważ samochód nie przeszedł jeszcze procesu homologacji.

Ile kosztuje Renault 5 Turbo 3E?

Nie każdy będzie mógł sobie jednak pozwolić na to niewielkie auto. Po pierwsze z uwagi na ograniczoną liczbę egzemplarzy. Francuzi wyprodukują tylko 1 980 sztuk. Warto w tym miejscu dodać, że samochód trafi nie tylko do Europy (w tym do Wielkiej Brytanii). Pojawi się również na Bliskim Wschodzie, w Japonii i Australii.

Drugim argumentem jest cena. Ta zdecydowanie nie jest "mini". Renault deklaruje, że "prognozowana zalecana cena inauguracyjna" dla pierwszych 500 posiadaczy priorytetowych rezerwacji to 700 tys. złotych brutto. Co więcej w cenie podstawowej nie będzie dodatkowych opcji, akcesoriów czy możliwości personalizacji.

Jak kupić Renault 5 Turbo 3E?

Jeśli jednak cena nie stoi na przeszkodzie i mamy wystarczająco dużo pieniędzy i chęć na zakup jednego z 1 980 egzemplarzy, musimy być przygotowani również na specjalną procedurę rezerwacji i zakupu tego samochodu.

Na początku należy wypełnić stosowny formularz na stronie Renault. Następnie zostaniemy zaproszeni przez wybranych przez siebie dealerów do umówienia się na spotkanie w autoryzowanym salonie francuskiej marki, by podpisać formularz rezerwacyjny oraz wpłacić zaliczkę w wysokości 225 tys. zł. Zapewni to pierwszeństwo zakupu samochodu i wybór numeru swojego przyszłego nabytku.

Na drugą fazę procedury klienci będą musieli poczekać aż do początku 2026 roku. Wówczas dealerzy ponownie się z nimi skontaktują, tym razem w celu ustalenia szczegółów dotyczących personalizacji samochodu, który będą mogli zamówić w pierwszej kolejności, gdy auto trafi na sprzedaż.

Potencjalni nabywcy będą mogli zdecydować się m.in. na historyczne kolory nadwozia znane z Renault 5 Turbo i Turbo 2 - np. w specjalnej kolorystyce przywodzącej na myśl "piątkę" Turbo, która wygrała Rajd Korsyki w 1982 roku. Oprócz tego klienci będą mogli wybrać również unikalne kolory wykończenia. W celu personalizacji auta Renault zaoferuje także możliwość umówienia się na spotkanie ze swoimi zespołami designerów.

Kolejny etap rozpocznie się w kolejnym, już 2027 roku. Wówczas klienci będą mogli podjąć ostateczne decyzje dotyczące konfiguracji i zamówić auto u dealera. Renault podkreśla, że kwota wpłacona wcześniej za rezerwację zostanie odliczona od całkowitej ceny do zapłaty. Pierwsze egzemplarz powinny pojawić się u klientów w ciągu 2027 roku - pod warunkiem zakończenia procedury homologacyjnej.

