Mercedes poinformował, że planuje wprowadzić do swoich samochodów system steer-by-wire. W takim przypadku układ kierowniczy nie posiada mechanicznego połączenia kierownicy z kołami. Zamiast tego mamy system elektroniczny.

Choć wspomniałem o kierownicy, to jednak warto zaznaczyć, że producent nie zamierza jej stosować. Miejsce to miałby zająć wolant. Mercedes zwraca uwagę, że takie rozwiązanie pozwala zapewnić więcej przestrzeni na nogi i tym samym ułatwić wsiadanie i wysiadanie z auta, a ponadto oferuje lepszą widoczność wyświetlacza znajdującego się przed kierowcą.

Ponadto układ steer-by-wire, zdaniem Mercedesa, zapewnia również większą elastyczność przy projektowaniu wnętrza. Co więcej takie rozwiązanie zwiększa potencjał indywidualizacji samochodu, poprzez dostosowanie pracy układu kierowniczego do osobistych preferencji klienta.

Mercedes przetestował swoje rozwiązanie już na dystansie ponad 1 mln km. Układ steer-by-wire ma trafić do auta produkcyjnego już w 2026 roku.

Dziś najbardziej wolant zamiast kierownicy kojarzy nam się chyba z Teslą. Kilka lat temu Elon Musk uznał, że klasyczna kierownica jest przeżytkiem i w ramach modernizacji Modelu S oraz X wprowadził do nich wolant. Rozwiązanie budziło kontrowersje, ale szef amerykańskiej marki niezbyt się nimi przejmował. Szybko jednak okazało się, że krytykujący mieli rację i rozwiązanie wprowadzone do samochodów Tesli pozostawia wiele do życzenia.