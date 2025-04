Wszystko wskazuje na to, że pierwszy kwartał 2025 roku przejdzie do historii, jako przełomowy. Liczba wypadków śmiertelnych na polskich drogach wyraźnie zmalała, co widać po wstępnych danych statystycznych, uwzględniających marzec. Ponadto w odniesieniu do pozostałych lat, można rzec, że dawno nie było tak optymistycznie.