Kalifornia jak Unia Europejska. W 2035 roku zakaz sprzedaży aut spalinowych

Projekt nowych przepisów zatwierdziła w głosowaniu kalifornijska Rada d.s. Zasobów Powietrza. Tamtejsze organy regulacyjne dążą do zdecydowanego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.

Kalifornia jak Unia Europejska

"Kalifornia ma teraz przełomowy, wiodący na świecie plan osiągnięcia 100 proc. sprzedaży pojazdów o zerowej emisji do 2035 roku. To ambitne, to innowacyjne, to są działania, które musimy podjąć, jeśli poważnie myślimy o pozostawieniu naszej planety w lepszym stanie dla przyszłych pokoleń" - ocenił w czwartek gubernator stanu Gavin Newsom, który zapewne nie wiedział, że dokładnie taki sam plan od 2035 roku ma Unia Europejska.

Nowe zasady będą wymagać, aby 100 proc. wszystkich nowych samochodów sprzedawanych w tym stanie od 2035 roku było wolne od emisji dwutlenku węgla znacznie wpływającego na ocieplenie naszej planety. Zgodnie z celami pośrednimi, od 2026 roku obowiązywać będzie pułap 35 proc. sprzedaży nowych samochodów osobowych, a od 2030 roku 68 proc.

Za Kalifornią pójdą inne stany?

Kalifornia jest największym rynkiem samochodowym w Ameryce. "NYT" podkreśla, że zwykle kilkanaście innych stanów podąża za nią przy ustalaniu własnych standardów emisji spalin.

Plany Kalifornii wywołują sprzeciwy. Prokuratorzy generalni 17 stanów rządzonych przez Republikanów złożyli pozew o cofnięcie zezwolenia temu stanowi na wprowadzenie nowych reguł.

