Farizon Homtruck - pogromca Tesli Semi?

Farizon Homtruck to najnowsze dzieło firmy zajmującej się pojazdami użytkowymi, należącej do koncernu Geely. W porównaniu do propozycji Tesli, lepiej odpowiada na potrzeby rynku, a także kierowców, którzy mieliby pracować za kierownicą takiego pojazdu.

Po pierwsze Homtruck jest ciągnikiem ekologicznym, ale niekoniecznie elektrycznym. Producent zapowiada wersję hybrydową zasilaną metanolem, elektryczną z range extenderem (czyli silnikiem spalinowym doładowującym baterię, na wypadek problemu ze znalezieniem ładowarki) oraz wyłącznie elektryczną, dającą możliwość szybkiej wymiany pustej baterii na naładowaną.



Kolejną przewagę nad Teslą widać we wnętrzu. Homtruck to oczywista zbitka angielskich słów oznaczających "dom" oraz "ciężarówkę" i jest to nazwa wyjątkowo pasująca do tego pojazdu. Znajdziemy tu deskę rozdzielczą pokrytą materiałową tapicerką i wykończoną drewnem bambusowym. Kierowca ma przed sobą duży ekran, podzielony na kilka obszarów, a dodatkowo mniejszy wyświetlacz w samym kole kierownicy. Z kolei lewitujący na szybie kształt to "twarz" osobistego asystenta kierowcy, zarządzanego przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, z którym można rozmawiać w naturalny sposób.



Tylna część kabiny to sekcja mieszkalna, gdzie znajdziemy kuchnię z płytą indukcyjną, zlewem, lodówką, a nawet małą zmywarką. Dostępna jest też łazienka z toaletą i prysznicem oraz oczywiście rozkładane łóżko. Porównajcie to z Teslą Semi, której wyposażenie wnętrza składa się z jednego fotela (!) dwóch dużych ekranów oraz kierownicy.



Farizon Homtruck ma być pojazdem niezwykle bezpiecznym, pozwalającym na autonomiczną jazdę poziomu 4 (a więc możliwością całkowicie samodzielne poruszanie się). Oprócz całego zestawu kamer, czujników i radarów, chiński ciągnik siodłowy będzie mógł komunikować się z innymi pojazdami, aby lepiej dostosowywać swój styl jazdy do warunków.

Rynkowy debiut Farizona Homtrucka zaplanowany jest na początek 2024 roku.