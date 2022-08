E.GO e.wave.x - nowe elektryczne auto z Niemiec

Marka Next e.GO Mobile rozwija się. Nie tak dawno został zaprezentowany drugi model o nazwie e.wave.x, a teraz firma poinformowała o emisji pakietu swoich akcji.

e.GO - historia marki

Start-up e.GO powstał w Akwizgranie pod koniec 2015 roku. Wtedy to w ciągu półtora roku wypuszczono kilka prototypów, następnie zbudowano i wyposażono fabrykę. Tak oto powstały podstawy do przedstawienia klientom pierwszego modelu marki - małego miejskiego samochodu elektrycznego.

e.Go Life dostępny był w trzech wariantach mocy - 27, 54 i 81 KM. Prędkość, z jaką mógł podróżować e.Go Life to odpowiednio 116, 150 i 160 km/h, z kolei zasięg oferowany przez ten pojazd oscylował między 136 a 194 km wg starej normy NEDC. Mógł, ponieważ model ten nie jest już oferowany - cała zaplanowana produkcja została zarezerwowana.

e.GO e.wave.x - konkurent Smarta

Firma poinformowała właśnie o podjęciu współpracy z funduszem inwestycyjnym Athena Consumer Acqusition, który wraz z kredytem inwestycyjnym ma dać spółce ok. 285 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na budowę drugiego zakładu produkcyjnego, który powstać ma w nieokreślonej jeszcze lokalizacji w Europie Południowo-Wschodniej. Firma trafi także na nowojorską giełdę jako EGOX.

W nowopowstałej fabryce i obecnym zakładzie produkcyjnym powstawać będzie nowy model marki o nazwie e.wave.x. Mamy tu do czynienia z samochodem stanowiącym rozwinięcie modelu e.Go Life, o czterech miejscach i proporcjach bardzo podobnych do Smarta. Samochód ma mieć silnik o mocy 80 kW (108 KM), zasięg 250 km, i możliwość ładowania z mocą 11 kW. Samochód ma także zintegrowany bagażnik dachowy na rowery oraz 23 calowy wyświetlacz zegarów i multimediów we wnętrzu.

Aby stać się posiadaczem e.wave.x trzeba wydać co najmniej 24 990 euro, podczas gdy ceny wspomnianego Smarta startują od 18.370 euro. Dla przypomnienia - elektryczny Smart ma tylko dwa miejsca. Po drogach jeździ już ponad 1000 samochodów marki e.GO Life.

