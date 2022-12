Kolejna wpadka samochodu autonomicznego. Tym razem zablokował skrzyżowanie

Michał Domański Samochody autonomiczne

Dołącz do nas:

To już kolejna sytuacja, w której autonomiczny Chevrolet Bolt, należący do firmy Cruise, spowodował utrudnienia w ruchu. Wygląda na to, że pomimo pokonania już całkiem sporego dystansu, technologia samojeżdżących pojazdów nadal jest wysoce niedoskonała.

Zdjęcie Autonomicznych Chevrolet Cruise zablokował skrzyżowanie / materiały prasowe