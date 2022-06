Autonomiczne ciężarówki za rok wyjadą na drogi? Na razie tylko amerykańskie

Samochody autonomiczne Autonomiczne samochody elektryczne mogą nieść ze sobą więcej szkody niż pożytku

Autonomiczne samochody dostawcze to coraz częstszy widok w Stanach Zjednoczonych. Pojazdy ciężarowe bez kierowcy, poruszają się już w wielu kontrolowanych środowiskach, takich jak porty czy duże tereny przemysłowe. Czy już niebawem ujrzymy je także na drogach publicznych?

Wszystko wskazuje na to, że pierwszym amerykańskim stanem, który na to pozwoli będzie Teksas. To właśnie tam w 2017 roku wprowadzono przepisy, które miały na celu przyspieszenie rozwoju automatycznego transportu. Teraz trwają pracę nad ustawą, która nie tylko pozwoli firmom testować samojeżdżące pojazdy transportowe, ale także umożliwi ich wdrożenie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

To jednak nie wszystko. Teksański Departament Transportu podjął współpracę z firmami opracowującymi oraz produkującymi autonomiczne pojazdy dostawcze. Szeroko zakrojone działania mogą skutkować tym, że pierwsze zrobotyzowane ciężarówki wyjadę na publiczne ulice już w 2023 roku. Jak można się domyślić - nie wszyscy są zadowoleni z takiego stanu rzeczy.

Zdjęcie Future Truck 2025 - ciężarówka przyszłości Mercedesa / materiały prasowe

Czy autonomiczne pojazdy są bezpieczne?

Głos w sprawie podnieśli obrońcy bezpieczeństwa drogowego, którzy przekonują, że wciąż jest za wcześnie by wprowadzić autonomiczne pojazdy na publiczne drogi. Zdaniem niektórych - zarówno technologie bezpieczeństwa, jak i systemy zdalnego sterowania - są niepewne, a ich usterki mogłyby narazić kierowców innych samochodów na gigantyczne niebezpieczeństwo.

Departament Transportu w Teksasie nie ustosunkował się bezpośrednio do tych zarzutów. Jak jednak wskazuje agencja Reutera - według danych Departamentu Transportu USA - na obecną chwilę nie jest znany żaden przypadek wypadku spowodowanego przez autonomiczny pojazd na terenie stanu Teksas.

Problemem jest natomiast wciąż rosnąca liczba śmiertelnych wypadków w transporcie ciężarowym. Jak przekonują technologiczni eksperci - autonomiczność ma szanse w znaczącym stopniu je ograniczyć.

