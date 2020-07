Zmiany w kontrolach drogowych. Weszły w życie 1 lipca

​Od 1 lipca policja oraz inne służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego zyskały nowe ułatwienia - informuje Ministerstwo Cyfryzacji.

Zdjęcie Ma być mniej analogowo a bardziej cyfrowo. Dzięki temu - szybciej /Paweł Skraba /Reporter

Dotychczas podczas kontroli drogowej, w celu weryfikacji uprawnień kierowcy, policjant kontaktował się z funkcjonariuszami centrali. Dopiero po ich zwrotnej wiadomości otrzymywał informacje na temat uprawnień kierowcy. Teraz ma się to zmienić. Policjanci zyskali bezpośredni dostęp do danych o uprawnianiach kierowcy oraz motorniczego. Pozwoli to na szybszą weryfikację danych i tym samym skróci czas kontroli drogowej.

Reklama

Nowe rozwiązanie umożliwia weryfikację ważności nadanych uprawień do kierowania pojazdami danego kierowcy, jak i status tych dokumentów bezpośrednio w Centralnej Ewidencji Kierowców. W związku z tym funkcjonariusze Organów Kontroli Ruchu Drogowego, od momentu wdrożenia mają możliwość korzystania z jednej aplikacji podczas wykonywania czynności służbowych.

Ponadto system w ramach wyszukania uprawnień kierowców udostępnia:

- komunikat o zakazie lub cofnięciu uprawnienia dla kierowcy/motorniczego, jeżeli dla danego uprawnienia orzeczono zakaz lub wydano decyzję o jego cofnięciu,

- komunikat o utracie ważności dokumentu lub uprawnienia, jeżeli taki termin ważności już upłynął.

Usługa pozwala również na wygenerowanie pliku pdf, zawierającego wyszukane dane. Może on posłużyć w prowadzonej sprawie, bez konieczności ponownego wyszukiwania danej osoby.

Po wejściu w życie właściwych przepisów zawartych w tzw. "pakiecie deregulacyjnym kierowcy" planowane jest również rozszerzenie usługi dla wszystkich obywateli. Będzie dostępna będzie na portalu gov.pl i umożliwi wyszukanie uprawnień kierowcy po wpisaniu numeru blankietu prawa jazdy.

Prawo jazdy w telefonie



Dostęp do danych o prawach jazdy dla funkcjonariuszy terenowych będzie niezbędny w momencie wejścia w życie przepisów zwalniających obywateli z konieczności posiadania przy sobie plastikowego prawa jazdy.

Już wkrótce dane z prawa jazdy będzie można w każdej chwili wyświetlić na smartfonie. Elektroniczne prawo jazdy będzie działać tak samo jak elektroniczny dowód rejestracyjny, który jest dostępny w aplikacji mObywatel od października 2018 roku.