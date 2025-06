To, że używane części pozwalają na tańsze naprawy, nie zawsze jest oczywiste. Tym bardziej że nowoczesne samochody są coraz trudniejsze do demontażu. Jak wskazują mechanicy, są na przykład zderzaki składające się z ponad stu pojedynczych elementów. Ich demontaż może zająć czas, a więc i kosztować.

Używane części mogłyby wprowadzić więcej konkurencji do branży, wywrzeć presję na politykę cenową przemysłu motoryzacyjnego i w rezultacie doprowadzić do spadku cen. Że producenci traktują plany dużego ubezpieczyciela poważnie, pokazuje przykład Mercedesa. Producent sprzedaje teraz przez swoje Centrum Części Używanych (GTC) używane części samochodowe.

Skąd mają pochodzić wszystkie te części? Na rynku niemieckim handel częściami typu second hand kwitnie. Wiele firm zajmuje się profesjonalnym demontażem używanych czy powypadkowych pojazdów.

Oferty używanych części we Francji

Jak dobrze może funkcjonować recykling samochodów, pokazuje też przykład Francji. Warsztaty muszą tam oferować swoim klientom także ofertę naprawy z używanymi częściami. Wielu Francuzów decyduje się na naprawy za pomocą używanych części, które są średnio o około 300 euro tańsze. Rynek funkcjonuje: we Francji z 40 milionów zarejestrowanych samochodów rocznie około 1,2 miliona "trafia do utylizacji", podczas gdy w Niemczech jest to tylko około 300 000 - przy około 50 milionach zarejestrowanych samochodów osobowych.