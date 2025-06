Rutyna może być przyczyną poważnych kłopotów - wielu kierowców, z racji, że przejeżdża daną trasą regularnie, porusza się nią często "na pamięć". Nie zwracają uwagi na ograniczenia prędkości czy inne obiekty. Krajobraz może jednak się zmienić - mogą pojawić się nowe ograniczenia czy fotoradar. W efekcie po minięciu urządzenia możemy zorientować się, że jedziemy nieco za szybko. W głowie już tworzy się nam perspektywa otrzymania nieprzyjemnej pamiątki z trasy - mandatu za przekroczenie prędkości. Nie każdy jednak wie, że w takich przypadkach system może być wyrozumiały.

Jaką tolerancję prędkości ma fotoradar?

Do niedawna niektóre urządzenia miały ustawioną tolerancję w taki sposób, by wykrywać wykroczenia dopiero wtedy, gdy dany kierowca jechał co najmniej o 20 km/h za szybko. Potwierdzały to raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mało tego, NIK interweniowała w tej sprawie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

W końcu uległa jednak normalizacji i GITD zastosowała się do zaleceń Najwyższej Izby Kontroli. W efekcie zrezygnowano z ustawiania tolerancji urządzenia znacznie powyżej dopuszczalnego limitu prędkości. Urządzenia mają jednak pewien "bufor", w ramach którego nie reagują na przypadki kierowców jadących nieco więcej niż pozwalają na to ograniczenia prędkości. Dziś fotoradar nie zrobi zdjęcia, jeśli pojazd porusza się do 10 km/h więcej niż obowiązujące na danym odcinku ograniczenie.

Trzeba zaznaczyć jednak, że nie jest to podyktowane wyłącznie dobrą wolą służb. Ma to swoje uzasadnienie w przepisach. W ustawie Prawo o ruchu drogowym można przeczytać, że "sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości".

Jaka jest tolerancja na odcinkowym pomiarze prędkości?

Zapewne wielu zastanawia się teraz, co w takim razie z odcinkowymi pomiarami prędkości? Czy one również mają pewien "bufor" bezpieczeństwa dla kierowców? Odpowiedź brzmi: tak. Również w przypadku tych urządzeń tolerancja wynosi do 10 km/h względem obowiązującego ograniczenia. W tym przypadku trzeba jednak pamiętać, że chodzi o średnią prędkość na całym odcinku pomiarowym. Jeśli więc ktoś umyślnie chce jechać szybciej i pomyli się w swoich obliczeniach, musi być pewny rychłego mandatu.

Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h?

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku, gdy prędkość kontroluje policjant, tolerancja 10 km/h nie obowiązuje. Te bufory dotyczą wyłącznie pomiarów automatycznych. W razie spotkania z policjantami niewątpliwie dostaniemy w takiej sytuacji mandat. Co prawda w Polsce od lat funkcjonowała zasada tolerancji i niekarania kierowców za przekroczenie prędkości o 10 km/h, ale to zmieniło się w 2022 r., kiedy w życie wszedł nowy taryfikator. Zgodnie z nim każde przekroczenie prędkości może zakończyć się karą.

Ile punktów i jaki mandat za przekroczenie prędkości w 2025 roku?

Obecny taryfikator stanowi, że mandaty za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - 50 zł, 1 punkt karny

od 11 do 15 km/h - 100 zł, 2 punkty karne

od 16 do 20 km/h - 200 zł, 3 punkty karne

od 21 do 25 km/h - 300 zł, 5 punktów karnych

od 26 do 30 km/h - 400 zł, 7 punktów karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł, 9 punktów karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł, 11 punktów karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych

Przypomnieć należy również, że w 2022 roku weszła w życie także zasada recydywy. Zgodnie z nią kierowca, który dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym po raz kolejny w ciągu dwóch lat, zostanie ukarany dwukrotnie wyższym mandatem. W przypadku przekroczenia prędkości kary wyglądają następująco:

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych

Jak łatwo zauważyć, dwukrotnie większa kara dotyczy tylko mandatów. Liczba punktów karnych za dane wykroczenie jest dokładnie taka sama, jak wtedy, gdy popełnimy je po raz pierwszy.

