Współczesna motoryzacja przyniosła rewolucję w podejściu do serwisowania samochodów. Tam, gdzie kiedyś wymiana oleju była rytuałem wykonywanym co 10 tysięcy kilometrów, dziś producenci mówią o interwałach dwu- czy nawet trzykrotnie dłuższych.

Decyzja o wydłużeniu okresów między wymianami oleju nie wynika wyłącznie z poprawy jakości olejów czy konstrukcji silników. Za zmianą stoją również względy marketingowe - niższe koszty eksploatacji w okresie gwarancyjnym to silny argument sprzedażowy. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy gwarancja wygasa.

Co dzieje się z olejem podczas eksploatacji?

Proces degradacji oleju rozpoczyna się od momentu pierwszego uruchomienia silnika. Wysokie temperatury, kontakt z powietrzem i ciągłe mieszanie prowadzą do stopniowej utraty właściwości smarnych. Do oleju dostają się również zanieczyszczenia: drobinki metalu z zużywających się powierzchni, resztki spalania, a w silnikach diesla także sadza.

Szczególnie problematyczna jest eksploatacja typowo miejska. Częste uruchamianie zimnego silnika, jazda na krótkich dystansach i system start-stop to przyczyny, które powodują, że układ napędowy nie zdąży osiągnąć swojej optymalnej temperatury roboczej. Woda z kondensacji nie odparowuje, kwasy powstałe podczas spalania nie są neutralizowane, a temperatura oleju rzadko osiąga optymalne wartości robocze.

Co ile wymieniać olej w silniku - liczy się czas czy przebieg?

Dlatego większość ekspertów zaleca wymianę oleju raz na rok lub co 15 tysięcy kilometrów - w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. To rozwiązanie uwzględnia zarówno intensywność użytkowania pojazdu, jak i naturalny proces degradacji oleju.