Zasnął za kierownicą, trzy osoby zginęły. Poważne zarzuty

​Zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca auta, które w niedzielę wieczorem zderzyło się z dwoma innymi samochodami w Borczu na trasie Żukowo - Kościerzyna (woj. pomorskie). Na skutek wypadku trzy osoby zginęły, a 7 zostało rannych.

Zdjęcie Miejsce wypadku /Adam Warżawa /PAP

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk powiedziała PAP we wtorek, że kierujący samochodem osobowym marki volvo stracił panowanie nad pojazdem.

"Jak wstępnie ustalono, było to wynikiem zaśnięcia. Zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się bocznie z jadącym prawidłowo samochodem marki mercedes sprinter. Następnie czołowo zderzył się również z jadącym prawidłowo samochodem marki volkswagen passat" - dodała prokurator Wawryniuk.



Na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące volkswagenem. Dwie kolejne oraz cztery osoby podróżujące volvo i kierujący mercedesem odniosły obrażenia, wymagające udzielenia pomocy medycznej.



"W oparciu o zebrany materiał dowodowy kierującemu volvo prokurator przedstawił zarzut nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w następstwie którego śmierć poniosły trzy osoby, a siedem doznało obrażeń ciała" - powiedziała PAP Wawryniuk.



Podejrzanemu za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna przesłuchany we wtorek złożył wyjaśnienia. Twierdzi, że nie pamięta momentu samego wypadku.



Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze.



Mężczyzna jest pod dozorem policji i musi wpłacić 100 tys. zł poręczenia majątkowego. (