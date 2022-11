Zamiast na drogę, patrzył na radio. I wylądował na drzewie

Koszmarny wypadek - laweta dosłownie zmiotła pieszych z chodnika

Kierowca Volvo uderzył w drzewo. Wszystkiemu winne radio

Odwracanie uwagi od drogi i skupianie jej na radiu, ekranie multimediów, czy też czymkolwiek innym może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Przekonał się o tym jeden z kierowców, który w miniony piątek na jednej z dróg województwa podkarpackiego uderzył w drzewo.

Kierowca Volvo sam udostępnił nagrane przez siebie zdarzenie. Jak stwierdził, znajdował się poza terenem zabudowanym i jechał z prędkością ok. 90 km/h. Na chwilę odwrócił jednak uwagę od drogi i przez "zapatrzenie się na radio" wydarzyło się to, co dalej możemy zobaczyć na filmie.

Reklama

Wideo youtube

Samochód zjechał na pobocze, a następnie wpadł do rowu. Kierowcy nie udało się wyhamować i w efekcie podróż zakończyła się na przydrożnym drzewie.

Kierowca może mówić zarówno o pechu, jak i o szczęściu. O pechu, ponieważ uderzył w jedyne znajdujące się w okolicy drzewo. O szczęściu, dlatego że mimo wszystko nie poniósł poważnych obrażeń. Jak informuje, skończyło się na lekkim poobijaniu.

Kierowco, skup się na drodze

Jak pokazuje ten i wiele innych przykładów z historii, nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do bardzo poważnych zdarzeń drogowych, w których ucierpieć możemy nie tylko my, ale również inni uczestnicy ruchu drogowego. Dlatego w czasie jazdy należy maksymalnie skoncentrować się na drodze.

***