Wzgardzili odblaskami i chodnikami. Łączy ich też to, że wpadli pod auta

​Policjanci i eksperci od bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do pieszych, by po zmroku nosili odblaski. Niestety, nie wszyscy stosują się do tych rad, a także obowiązujących przepisów. Czasem kończy się to tragicznie.

Zdjęcie Pieszy po potrąceniu przez kierowcę Volkswagena wylądował w szpitalu / Policja