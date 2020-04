Wjechała w barierki przy drodze. Nie wie dlaczego

W wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia nie potrafiła pomóc nawet sama sprawczyni.

Łukowscy policjanci zostali powiadomieni o zdarzeniu, do jakiego doszło na rondzie przy ul. Świderskiej. Okazało się, że Volkswagen Sharan którym kierowała 44-latka z Adamowa uderzył w metalowe bariery. Niewiele brakowało aby w tył jej pojazdu uderzył jadący za nią samochód. Na szczęście kierująca autem kobieta nie doznała żadnych obrażeń.



Rozmawiająca z policjantami 44-latka była przestraszona i zdezorientowana mówiła, że nie wie co się stało, nie potrafiła wytłumaczyć, dlaczego doszło do zdarzenia. Niemniej jednak analizując okoliczności zdarzenia drogowego policjanci uznali, że kierująca Volkswagenem spowodowała zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i za to została ukarana mandatem, a jej konto "zasiliły" punkty karne.