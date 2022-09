Zdarzenie, o którym mowa miało miejsce 9 września na odcinku drogi S3 na wysokości Deszczna. Jazdę pod prąd Mazdy zarejestrował telefonem jeden z pasażerów autokaru jadącego w kierunku Międzyrzecza.

Jechał pod prąd drogą S3. Okazało się, że... świadomie

Na zapisie wideo bardzo wyraźnie widać, jak kierujący osobową mazdą podąża w tym samym kierunku co autokar ale... drogą przeznaczoną dla kierowców jadących w kierunku Szczecina.

Gdy nagranie trafiło na policję rozpoczęły się czynności związane z ustaleniem i dotarciem do kierowcy Mazdy. Okazał się nim 24-letni mieszkaniec Skwierzyny. Jak stwierdził, przy dojeździe do Gorzowa natknął się na korek spowodowany zdarzeniem drogowym. Po godzinnym oczekiwaniu skończyła mu się cierpliwość i zawrócił do najbliższego zjazdu.

Kara może być sroga

Jednak ta niecierpliwość może go słono kosztować. Policjanci odstąpili od postępowania mandatowego i zdecydowali, że skierują tę sprawę do sądu. Sąd może nałożyć grzywnę nawet sięgającą kwoty 30 tysięcy złotych.