Przepisy drogowe Zamieszanie z pierwszeństwem rowerzystów. Kto kogo musi przepuszczać?

Do opisywanego zdarzenia doszło w Radzyniu Podlaskim. Jak wynika z informacji opublikowanej przez policję, 67-letnia rowerzystka skręcając w lewo nie upewniła się co do możliwości bezpiecznego wykonania takiego manewru, a także odpowiednio go nie zasygnalizowała. W efekcie wjechała wprost pod koła samochodu.

Kierowca nadjeżdżającego Opla Corsy, widząc zachowanie cyklistki i chcąc uniknąć jej potrącenia, zjechał gwałtowanie na przeciwny pas ruchu, a następnie na parking gdzie uderzył w inny samochód. Ostatecznie Corsa zatrzymała się na ogrodzeniu pobliskiej posesji.

Kierowca trafił do szpitala, rowerzystce, która dzięki trzeźwej reakcji mężczyzny uniknęła potrącenia, nic się nie stało. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Zdjęcie Kierujący Oplem 19-latek trafił do szpitala. Winna była rowerzystka / Policja

OC dla rowerzystów wciąż nieobowiązkowe

Każdy kierowca samochodu powinien posiadać polisę OC. W razie wypadku to właśnie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy pokrywane są szkody - zarówno materialne, jak i zdrowotne. Jednak rowerzyści nie mają obowiązku posiadania OC.

Brak obowiązku ubezpieczenia się nie zmienia faktu, że korzystanie z roweru wiąże się z ryzykiem nieprzyjemnego w skutkach wypadku, w którym może ucierpieć zarówno kierujący, jak i osoba postronna. Tak stało się Radzyniu. Koszt naprawy ogrodzenia, dwóch samochodów, czy wypłacenia odszkodowania dla rannego kierowcy będzie trudny do oszacowania, ale liczony co najmniej w dziesiątkach tysięcy zł. Czy 67-letnią rowerzystkę będzie na to stać? Wątpliwe...

Zdjęcie Rowerzystka narobiła szkód na kilkadziesiąt tysięcy. Bez OC zapłaci sama / Policja

Mając to na uwadze, przed wyruszeniem na rowerowe wycieczki, warto zainteresować się ofertą firm ubezpieczeniowych. Wiele z nich oferuje rozwiązania skrojone specjalnie pod fanów jazdy na dwóch kółkach.

