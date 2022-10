Przewrócony radiowóz, a policjanci w szpitalu. Zaskakująca kara dla sprawcy

To mogło skończyć się tragicznie. Rowerzysta się wywrócił i wpadł pod auto

Radiowozem pod koła osobówki

Do zdarzenia doszło w okolicy ulic Markwarta i Trzeciego Maja w Bydgoszczy. Na zamieszczonym w internecie nagraniu, widać jak na skrzyżowanie wjeżdża radiowóz korzystający z sygnałów świetlnych. Kierowca pojazdu ignoruje czerwone światła i szybko doprowadza do zderzenia z prawidłowo poruszającą się osobową Mazdą. Na skutek wypadku policyjna furgonetka przewraca się na bok i sunie po asfalcie kilka metrów.

Według oficjalnych informacji, w zdarzeniu ucierpiało dwóch policjantów - trafili oni do szpitala z niegroźnymi obrażeniami. Kobiecie kierującej Mazdą nic się nie stało.

Jak przekazała mediom kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - sprawcą tego zdarzenia był policjant kierujący radiowozem. Zgodnie z obecnym taryfikatorem samo spowodowanie kolizji (a więc zdarzenia w którym nikt nie ucierpiał) to kara 1000 zł i 10 pkt. karnych. Natomiast jeśli doszło do zdarzenia, którego "następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia", mandat wynosi już 1500 zł oraz 12 pkt. karnych. Tymczasem według oficjalnych informacji policjant otrzymał jedynie pouczenie.

Czy pojazd uprzywilejowany ma pierwszeństwo?

Chociaż pojazdy uprzywilejowane mają specjalny status na drogach publicznych, nie oznacza to, że kierujące nimi osoby mogą beztrosko łamać przepisy. Owszem, kodeks drogowy nakazuje uczestnikom ruchu ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, jednak ten korzystając ze swoich uprawnień, wciąż powinien zachować szczególną ostrożność. Oznacza to zwiększoną uwagę oraz dostosowanie swojego zachowania do pozostałych uczestników ruchu i sytuacji na drodze.

Należy pamiętać, że przepisy drogowe mogą być łamane tylko i wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Należą do nich:

udział w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa bądź porządku publicznego;

przejazd w kolumnie pojazdów uprzywilejowanych;

wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

