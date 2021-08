Nowe radiowozy policji. To Suzuki Swace

Motorynek Suzuki Across i Swace już w Polsce. Ceny

Cóż to za samochody? O Swace mogło nie słyszeć nawet wiele osób interesujących się motoryzacją. Swace to pojazd zaprezentowany w ubiegłym roku i jest to rebrandowana Toyota Corolla Touring Sports, czyli w wersji kombi.

Od japońskiego pierwowzoru Swace różni się jedynie stylizację przedniej części nadwozia oraz kształtem tylnych świateł zespolonych. Rozwiązania techniczne, czy nawet wnętrze (jeśli nie liczyć zmienionego logo na kierownicy) są identyczne jak w Aurisie.



Suzuki Swace ma hybrydowy układ napędowy Toyoty. Pod maską pracuje benzynowy silnik 1,8 l wspomagany elektryczną jednostką trakcyjną o mocy 72 KM. Systemowa moc - 122 KM - trafia na koła przedniej osi za pośrednictwem bezstopniowej przekładni CVT.

Reklama

Zdjęcie Radiowozy Suzuki Swace / Policja

Samochód standardowo jest wyposażony m.in. system info-rozrywki z 8-calowym ekranem dotykowym, tunerem radiowym, funkcją Bluetooth i przyciskami sterowania umieszczonymi na kierownicy. Urządzenie obsługuje technologię Apple CarPlay (dla iPhone), a także Android Auto i MirrorLink.

Zdjęcie Radiowozy Suzuki Swace / Policja

Radiowozy Suzuki Swace, trafiły do policjantów z Opola (2 szt.), Brzegu, Głubczyc, Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic, Nysy oraz Strzelec Opolskich. W policyjnym malowaniu będzie je ciężko odróżnić od często używanych przez policję Toyota Auris kombi...



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radiowozy Suzuki Swace Policja