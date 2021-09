Nieudane wyprzedzanie przyczyną poważnego karambolu

​Pięć osób trafiło do szpital w wyniku wypadku drogowego do którego doszło w nocy z piątku na sobotę w powiecie biłgorajskim. W wyniku nieprawidłowego manewru wyprzedzania 21- letniego kierowcy BMW doszło do wypadku, w którym brały udział trzy samochody osobowe i ciągnik rolniczy.

Zdjęcie Miejsce wypadku /