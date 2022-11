Niby Bielsko-Biała, a scena jak w GTA. Tak skończyła się kłótnia na pasach

Z nieoficjalnych informacji wynika, że całe zdarzenie rozpoczęło się do spięcia między kierowcą Audi i pieszym, do którego miało dojść na przejściu dla pieszych. Co dokładnie działo się później nie wiadomo, być może pieszy, chciał uniemożliwić odjechanie samochodu.

Bielsko-Biała. Kierowca jechał, a pieszy z maski nie zamierzał zejść

W efekcie kierowca ruszył, wioząc pieszego na masce, najpierw ulicą, a następnie chodnikiem. Kierowca zapewne chciał zrzucić mężczyżnę z auta, ale ten kurczowo się trzymał. Co więcej, nie zamierzał zejść nawet, gdy samochód zatrzymał się na chodniku.

Incydentem z Bielsko-Białej zajmie się policja

Obie strony konfliktu zachowały się mocno nieodpowiedzialnie, ale to kierowca naraża się na większe sankcje. Gdy sprawą zainteresuje się policja niemal na pewno usłyszy zarzut stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, a być może także jazdy po chodniku, co oznacza, wielotysięczny mandat i zapewne zatrzymanie prawa jazdy.

Z drugiej strony niechęć pieszego do zejścia z maski po zatrzymaniu samochodu również nie jestem zachowaniem, które nie wykracza poza przyjęte normy. Być może można je zakwalifikować jako stworzenie zagrożenia w ruchu, bowiem definicja tego wykroczenia nie mówi o stwarzaniu zagrożenia wyłącznie dla innych, nie mówi również o tym, że może je stworzyć tylko kierowca.

Wykroczenie to ujęte jest w kodeksie wykroczeń, a nie prawie o ruchu drogowym.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Art. 86. Kodeksu wykroczeń

Oczywiście inną sprawą jest, czy uda się ustalić tożsamość uczestników tej swoistej walki...