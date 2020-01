Łódź, Kraków i Poznań to najbardziej zakorkowane miasta w Europie

Łódź, Kraków i Poznań stanowią pierwszą trójkę najbardziej zakorkowanych europejskich miast do 800 tys. mieszkańców. Od roku 2018 w każdym z tych miast sytuacja uległa pogorszeniu.

Specjalizująca się w produkcji nawigacji i systemów geolokalizacji firma TomTom opublikowała wyniki najnowszego TomTom Traffic Index, corocznego raportu opisującego sytuację drogową w 416 miastach z 57 krajów na całym świecie.



W tegorocznym zestawieniu miano najbardziej zakorkowanego miasta na świecie przypadło Bengaluru. Kierowcy z tej metropolii w południowych Indiach spędzają w korkach średnio 71% dodatkowego czasu, w porównaniu do standardowego natężenia drogowego. Kolejne miejsca w światowym rankingu zajęły Manila (Filipiny, 71%), Bogota (Kolumbia, 68%), Bombaj (Indie) - najbardziej zakorkowane miasto w ubiegłorocznym rankingu (65%) i Pune (Indie, 59%).



Polski ranking po raz kolejny otwiera Łódź, której mieszkańcy spędzają w korkach coraz więcej czasu (47%), o 3% więcej w porównaniu z ubiegłorocznym rezultatem.



Raport TomTom Traffic Index obejmuje dane dotyczące 12 miast z Polski. Z najnowszego zestawienia wynika, że w 2019 r. natężenie ruchu wzrosło we wszystkich polskich miastach w stosunku do 2018 r. Zaraz za Łodzią w krajowym rankingu uplasowały się kolejno: Kraków (45%), Poznań (44%), Warszawa (40%), Wrocław (39%), Bydgoszcz (34%), Trójmiasto (33%), Szczecin (30%), Lublin (27%) oraz Białystok (26%).



Poziom zakorkowania wzrasta, a ile kosztuje?



W ciągu ostatniej dekady natężenie ruchu wzrosło na całym świecie, a 239 miast (57%), które firma TomTom uwzględniła w nowym raporcie, zwiększyło poziom natężenia ruchu w 2019 r., przy czym tylko 63 miasta wykazały wymierne spadki. Ten globalny wzrost natężenia ruchu, mimo że jest wskaźnikiem silnej gospodarki, kosztuje ją miliardy.



Niestety w wielu miastach nie robi się nic, żeby z korkami zawalczyć. Czasem jednak robi się wszystko, by ten poziom korków... zwiększyć. Jaskrawym przykładem jest tutaj Kraków. W tym mieście nie tylko trwają permanentne remonty, z których większość notuje kilkumiesięczne opóźnienia, ale zwęża się drogi, stawia się światła w miejscach niepotrzebnych czy wprowadza ruch jednokierunkowy, zmuszający kierowców do jeżdżenia w kółko. Efekt to pięcioprocentowy wzrost korków rok do roku. W Krakowie powstaje również jedna nowa droga tzw. Trasa Łagiewnicka, która ułatwi dojazd do sanktuariów. Jej opóźniona o rok budowa doprowadziła do paraliżu ruchu w okolicy.



Najbardziej zakorkowane ulice w polskich miastach:

Łódź:

- Zachodnia

- Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza

- Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego

- Aleja Włókniarzy

Warszawa:

- Wawelska / Aleja Armii Ludowej

- Aleja Wilanowska (skrzyżowanie z Doliną Służewiecką)

- Dolina Służewiecka

- Aleja Wincentego Witosa

Kraków:

- Zakopiańska

- Powstańców Wielkopolskich / Nowohucka

- Marii Konopnickiej

- Jerzego Turowicza

Poznań:

- Franklina Roosevelta

- Królowej Jadwigi / Bolesława Krzywoustego

- Jana Pawła II

- Bałtycka (Most Lecha)

Wrocław:

- Generała Kazimierza Pułaskiego

- Zwycięska

- Klecińska

- Jedności Narodowej

- Traugutta

Wąskie gardła w polskich miastach:

Łódź:

· Aleja Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza od skrzyżowania z Milionową do skrzyżowania z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego

· Bolesława Limanowskiego w pobliżu skrzyżowania z Zachodnią

· Zachodnia od skrzyżowania z Bolesława Limanowskiego do skrzyżowania z Narutowicza

Warszawa:

· Aleja Wincentego Witosa/skrzyżowanie z Czerniakowską

· Dolina Służewiecka od skrzyżowania z Aleją Komisji Edukacji Narodowej do skrzyżowania z Aleją Wilanowską

· Aleja Wilanowska od skrzyżowania z Puławską do ulicy Karczocha

· Wawelska od skrzyżowania z Aleją Niepodległości do skrzyżowania z Andrzeja Krzyckiego

Kraków:

· Most Grunwaldzki

· Zakopiańska od skrzyżowania z Orzechową i Armatury do skrzyżowania z Księdza Józefa Tischnera

· Opolska od skrzyżowania z Kazimierza Wyki do skrzyżowania z Prądnicką

Poznań:

· Od Mostu Królowej Jadwigi do Ronda Rataje

· Franklina Roosevelta od Ronda Kaponiera do skrzyżowania z Karola Libelta

· Jana Pawła II od skrzyżowania z Arcybiskupa Antoniego Baraniaka do Ronda Rataje

Wrocław:

· Generała Kazimierza Pułaskiego od skrzyżowania z Traugutta do skrzyżowania z Hubską i Dyrekcyjną

· Traugutta od skrzyżowania z Generała Kazimierza Pułaskiego do skrzyżowania z Generała Tadeusza Kościuszki i Krakowską

· Krakowska od Alei Armii Krajowej do skrzyżowania z Karwińską