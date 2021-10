Warszawa. Podeptał Lamborghini Aventadora - jest nagroda za wskazanie sprawcy

Według wstępnych ustaleń policjantów jeden z samochodów wyprzedzał wyjeżdżający z zatoki przystankowej autobus. To wtedy miało dojść do zderzenia z drugim pojazdem, jadącym z naprzeciwka. To osoby jadące w tym właśnie aucie osobowym odniosły obrażenia i wymagały pomocy medycznej. Jedna z nich trafiła do szpitala, a druga została opatrzona na miejscu.

Dodatkowo uszkodzony został autobus, a wg policjantów, w zdarzeniu brał udział jeszcze jeden samochód, którego kierowca odjechał.





Reklama

Pasażerom podmiejskiego autobusu nic się nie stało.

Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Lamborghini Aventador to supersportowy samochód, napędzany umieszczonym centralnie wolnossącym silnikiem V12 o pojemności 6,5 l, który w zależności od wersji generuje od 700 (w starszych egzemplarzach) przez 740 (w nowszych) po 770 KM (w wersji SVJ). Auto posiada napęd na wszystkie koła.



Ceny Lamborghini Aventador na rynkach europejskich zaczynają się od około 280 tys. euro, czyli od około 1,3 mln zł.

***