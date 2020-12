Dziś ostatni dzień, gdy trzeba wozić prawo jazdy

​Od soboty polscy kierowcy nie będą mieli obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy podczas kontroli. Policjant sprawdzi, czy kierowca posiada uprawnienia za pośrednictwem informatycznego systemu centralnej ewidencji kierowców - poinformował komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Dodał, że obowiązek posiadania prawa jazdy nadal dotyczyć będzie obcokrajowców.

Jak przekazał komisarz Robert Opas, od soboty wchodzą życie przepisy, które znoszą obowiązek posiadania prawa jazdy. "Policjant podczas kontroli sprawdzi, czy kierowca posiada uprawnienia za pośrednictwem informatycznego systemu centralnej ewidencji kierowców" - powiedział policjant.

Wskazał, że zmiany w przepisach przyniosą przede wszystkim oszczędność czasu i uproszczą procedurę kontroli drogowej. "Prawo jazdy będzie można zostawić w domu i plastikowego dokumentu nie trzeba będzie okazywać funkcjonariuszowi dokonującymi kontroli" - podkreślił.



Zaznaczył, że osoby, które będą próbowały wprowadzić w błąd policjantów podając fałszywe dane lub nie będą chciały ich podać, mogą się spodziewać konsekwencji prawnych. "Takie zachowanie może dać podstawę do zatrzymania przez policjantów i doprowadzenia do najbliższej jednostki policji, w celu ustalenia danych osobowych" - poinformował dodając, że w takiej sytuacji zatrzymanie osoby następuje na podstawie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.



"Należy więc pamiętać, że chociaż nie musisz mieć przy sobie dokumentu tożsamości, to masz prawny obowiązek przekazać prawdziwe dane, takie jak imię i nazwisko czy adres zamieszkania" - dodał.



Przekazał również, że z braku posiadania prawa jazdy będą mogli skorzystać jedynie osoby posiadające krajowe prawo jazdy. "Obcokrajowcy wjeżdżający na teren Polski muszą pamiętać, że ich nadal obowiązuje obowiązek posiadania zarówno właściwego prawa jazdy, jak i dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia aktualnego ubezpieczenia OC" - tłumaczył.



Jak wcześniej informował resort cyfryzacji, razem ze zmianą przepisów od soboty w aplikacji mObywatel pojawi się mPrawo Jazdy, które zastąpi dokument uprawniający do kierowania pojazdem mechanicznym.



Aplikacja mPojazd jest odzwierciedleniem danych z dowodu rejestracyjnego, polisy OC i karty pojazdu. Z tego rozwiązania - jak wskazał resort - "mogą korzystać właściciele i współwłaściciele pojazdów, więc wszyscy ci, którzy są zarejestrowani w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) jako posiadacze samochodów, motorów, skuterów, itd.".



Dodano, że usługa pokazuje informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC pojazdu - w tym nazwę ubezpieczenia, serię i numer polisy, okres ubezpieczenia oraz jego wariant. Ponadto - jak czytamy - aplikacja na 30 dni przed terminem wygaśnięcia OC lub przed końcem ważności badania wyświetli komunikat z przypomnieniem. W mPojeździe - jak dodano - są także dane takie jak: marka i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego.

