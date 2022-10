Chciał ominąć korek, ale rozmawiać z policją już nie. Grozi mu 5 lat więzienia

Wyprzedził ciąg pojazdów. Na oczach policjantów

Do zdarzenia doszło w piątek (21 października) w miejscowości Godzikowice w województwie dolnośląskim.

Kierowca Volvo, jadąc w kierunku drogi krajowej 94, najwyraźniej nie miał zamiaru stać w korku, ponieważ zjechał na lewy pas i ominął ciąg stojących w nim pojazdów. Jakby tego było mało, niebezpieczny manewr wykonywał także na przejściu dla pieszych.

Jeśli kierowca myślał, że pozostanie bezkarny, przeliczył się. Jednym z pojazdów, które stały w korku, był nieoznakowany policyjny radiowóz. Kierujący samochodem marki Volvo 22-letni mieszkaniec powiatu strzelińskiego dostał nakaz zatrzymania się do kontroli. Nie zamierzał się jednak do niego stosować i rozpoczął ucieczkę. Na szczęście policjantom szybko udało się uniemożliwić mu dalszą jazdę.

Jakie konsekwencje może ponieść kierowca?

Konsekwencje czynów, jakich dopuścił się mężczyzna, będą dla niego bardzo odczuwalne. Za wyprzedzanie na pasach został ukarany mandatem w wysokości 1 500 złotych i 15 punktami karnymi. Poważniejszym problemem jest jednak dla niego to, że nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Za to grozi mu kara nawet 5 lat więzienia.

