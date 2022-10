Akcja Znicz 2022. Uwaga. 31 października o 18:00 rozpoczną się zakazy ruchu

Spis treści: 01 Akcja Znicz 2022. Uwaga na pieszych

02 Policjanci zaczynają akcję Znicz 2022. Jak rozumieć ich znaki?

03 Zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Kiedy obowiązuje?

Szczególna uwaga od kierowców będzie wymagana w rejonie cmentarzy. Przy większości nekropolii obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu, kierowcy mogą napotkać drogi jednokierunkowe czy zakazy wjazdu. Porady Te znaki to prawdziwe pułapki na kierowców. Trzeba bardzo uważać

Akcja Znicz 2022. Uwaga na pieszych

Do tego oczywiście trzeba się liczyć ze wzmożonym ruchem pieszych oraz szybko zapadającym zmrokiem. W tym miejscu warto przypomnieć, że będzie to pierwszy okres Wszystkich Świętych, w którym obowiązywać będzie nowy taryfikator punktów karnych i mandatów, a wykroczenia wobec pieszych należą do kategorii karanych radykalnie.

Piesi z kolei powinni pamiętać, że jeśli oni widzą światła nadjeżdżającego pojazdu, to nie znaczy, że kierowca również ich widzi, szczególnie jeśli ubrani są w ciemne barwy. Nie bez przyczyny to w listopadzie dochodzi do największej liczby tragicznych wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu.

Co gorsza, w ostatnim czasie liczba potrąceń, również na przejściach, wzrosła. Dlatego tak ważne jest noszenie odblasków, nie tylko w terenie niezabudowanym, co jest wymagane przepisami, ale również w miastach.

Policjanci zaczynają akcję Znicz 2022. Jak rozumieć ich znaki?

W okolicach cmentarzy spotkać możemy policjantów kierujących ruchem. Co oznaczają poszczególne gesty, kiedy wolno jechać, a kiedy należy stać, wyjaśnia poniższe wideo, przygotowane przez samych funkcjonariuszy.

Policjanci ostrzegają, że podczas Wszystkich Świętych, a także już w rozpoczynający się weekend, będzie można ich spotkać nie tylko w rejonie cmentarzy, ale również na drogach. Kierowcy muszą się liczyć z kontrolowaniem prędkości, zachowania wobec pieszych, a także sprawdzaniem trzeźwości.

Zakaz ruchu samochodów ciężarowych. Kiedy obowiązuje?

Kierowcy ciężarówek powinni pamiętać, że okresie Wszystkich Świętych obowiązuje zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Zakaz obowiązuje 31 października w godz. 18.00 - 22.00 i 1 listopada w godz. 8.00 - 22.00.

