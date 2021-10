158 km/h w terenie zabudowanym

W dniach od 1 do 3 października policjanci ze skierniewickiej drogówki prowadzili weekendowe działania "Prędkość". W ramach akcji policyjne patrole kontrolowały prędkość na głównych ciągach komunikacyjnych powiatu.

Weekendowym rekordzistą, który został zatrzymany do kontroli w sobotę wieczorem okazał się kierowca Audi A6, który na drodze krajowej nr 70 w Skierniewicach (ul. Łowicka) jechał z prędkością 158 km/h, tym samym przekraczając dopuszczalną prędkość o 108 km/h.



27-letni mieszkaniec gminy Skierniewice byl trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem i zatrzymali prawo jazdy na trzy miesiące.



Od początku roku skierniewiccy policjanci za podobne wykroczenia zatrzymali uprawnień do kierowania pojazdami 56 kierowcom.



Podczas działań "Prędkość" policjanci skontrolowali 75 pojazdów, w 40 przypadkach kierujący jechali zbyt szybko.



***





