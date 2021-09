Potrącił policjanta, będzie odpowiadał za usiłowanie zabójstwa

Pościg, strzały, poważnie ranny policjant

Szymon J. usłyszał cztery zarzuty, z których najcięższy dotyczy najechania na policjanta ze znaczną prędkością.

"W naszej ocenie jest to usiłowanie zabójstwa i czynna napaść, w wyniku której funkcjonariusz doznał szeregu obrażeń ciała" - powiedziała PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Agnieszka Kępka.

Potrącony policjant trafił do szpitala. Lekarze stwierdzili u niego liczne złamania, w tym łuku jarzmowego, żeber, wyrostka poprzecznego kręgu, obu kości łonowych i kości krzyżowej.

Jak poinformowała prokurator, policjant nadal przebywa w szpitalu. Według ustaleń prokuratury, podejrzany ze znaczą prędkością najechał na policjanta. "Przewidywał możliwość i godził się na pozbawienie życia funkcjonariusza podczas pełnienia obowiązków służbowych" - dodała Kępka.

Reklama

Według prokuratury, 34-latek dokonał napaści z użyciem "niebezpiecznego przedmiotu". Jako taki prokuratura potraktowała samochód, którym kierował Szymon J. Kolejne zarzuty dotyczą prowadzenia pod wpływem środka odurzającego, braku reakcji na wezwania do zatrzymania się do kontroli i czynnej napaści na czterech innych funkcjonariuszy, którzy próbowali zatrzymać samochód prowadzony przez Szymona J.

"Pomimo wielokrotnego wydania przez funkcjonariuszy poruszających się pojazdami służbowymi sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie wykonywał poleceń zatrzymania się, nie zatrzymał się i kontynuował jazdę" - powiedziała Kępka.

Jak poinformowała prokurator, w trakcie przesłuchania Szymon J. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. "Składał wyjaśnienia. Stwierdził, że momentu zdarzenia nie pamięta" - powiedziała Kępka.

Zarzuty usłyszał także 25-letni Damian G., który był pasażerem volkswagena kierowanego przez Szymona J. "Wspólnie i w porozumieniu z Szymonem J. dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariuszy w ten sposób, że w trakcie pościgu prowadzonego przez funkcjonariuszy rzucił w kierunku radiowozu szklanymi butelkami i radiem samochodowym, utrudniając w ten sposób postępowanie" - powiedziała Kępka.

Jak poinformowała Kępka, w obecności prokuratora 24-latek nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Składając wyjaśnienia przyznał się do wyrzucenia radia, ale nie butelek.

W organizmie podejrzanych stwierdzono środki odurzające w postaci 3-CMC. Jak wyjaśnia prokurator, to dopalacz obecny na liście zabronionych środków.

Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanych na trzy miesiące. Za czynną napaść na policjanta grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w pow. radzyńskim na Lubelszczyźnie. Rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie kom. Andrzej Fijołek informował wówczas, że kierujący volkswagenem LT nie zatrzymał się do kontroli drogowej w miejscowości Gąsiory (pow. radzyński). Podczas blokady w miejscowości Brzostowiec kierujący potrącił policjanta, który z poważnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Następnie funkcjonariusze oddali strzały z broni palnej. Po przestrzeleniu opony przez policjantów volkswagen wjechał do rowu i dachował.

Jak poinformował Fijołek, dwaj mężczyźni podróżujący volkswagenem z ogólnymi potłuczeniami ciała trafili do szpitala. Dodał, że 34-latek został przebadany alkomatem w szpitalu - był trzeźwy. W poniedziałek aspirant Piotr Woszczak z Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim powiedział PAP, że 34-letni kierowca i 25-letni pasażer znajdowali się pod wpływem środków odurzających. Obaj byli wcześniej notowani kryminalnie.