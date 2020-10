Kierowco. Nie ignoruj radiowozów ITD!

​0,88 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierujący samochodem osobowym, który przekroczył podwójną linię ciągłą i nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszom z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Pijanego kierowcę przekazano do dalszych czynności policjantom.

Zdjęcie ITD wykorzystuje nieoznakowane radiowozy. Zatrzymują one kierowców, którzy rażąco łamią przepisy drogowe /ITD

W piątek (16 października) ok. godz. 10:28 na krajowej 61-ce w miejscowości Kacice (powiat pułtuski) kierujący samochodem osobowym wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej m.in. patrol z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Funkcjonariusze z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego natychmiast zareagowali i wydali kierowcy polecenie zatrzymania się do kontroli. Kierujący nie reagował na sygnały świetlno-dźwiękowe. Zatrzymał się dopiero kilkadziesiąt metrów dalej na terenie prywatnej posesji.

Kierującego przebadano alkomatem. Urządzenie wykazało 0,42 (0,88 promila) alkoholu w powietrzu wydychanym przez mężczyznę. Inspektorzy wezwali na miejsce Policję. Nietrzeźwy kierujący został przekazany do dalszych czynności funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku.

Warto zwrócić uwagę, że chociaż inspektorzy ITD generalnie koncentrują się na transporcie ciężkim (samochody ciężarowe i dostawcze) to również mają prawo do zatrzymywania samochodów osobowych. Mówi o tym art. 129a prawa o ruchu drogowym. Czytamy w nim, że możliwa jest kontrola w odniesieniu do kierującego pojazdem: 2) w zakresie badania w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka działającego podobnie do alkoholu, 3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia przy użyciu: a) przyrządów kontrolno-pomiarowych, b) przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe albo na statku powietrznym urządzeń rejestrujących, 4) który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa.



Inspektorzy w swojej pracy wykorzystują nieoznakowane radiowozy, tak jak było w opisanym wyżej przypadku.