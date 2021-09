Utrzymanie autostrad i dróg ekspresowych pochłonie fortunę

Stan i plany budowy autostrad w Polsce

Występując na panelu Forum poświęconym inwestycjom drogowym jako kole zamachowym gospodarki, szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad m.in. przypomniał, że realizuje ona obecnie trzy główne programy: Program Budowy Dróg Krajowych, program 100 obwodnic, a także Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

"Plus niezbędny za chwilę, potrzebny, będzie program utrzymaniowy. Bo to, co już wybudowaliśmy, skończyły się gwarancje, trzeba utrzymać w należytym stanie. Okres gwarancji to jest 5 lat. Przy przedłużeniu to jest maksimum 8 lat. Gros tych dróg, którymi jeździmy, prawie 4 tys. km, już tych gwarancji nie ma" - powiedział Żuchowski.

Reklama

"To będzie potężna machina utrzymaniowa, aby te obiekty inżynierskie, te drogi, stan ich nawierzchni, utrzymać w należytym stanie" - ocenił szef GDDKiA podając przykład, że warstwę ścieralną w nawierzchni bitumicznej trzeba wymieniać po 12, najwyżej 15 latach, przy założeniu, że warstwy konstrukcyjne są w dobrym stanie. "Jeśli nie, trzeba frezować niżej" - wskazał.

Żuchowski powiedział we wtorek w Karpaczu, że GDDKiA zarządza obecnie prawie 18 tys. km dróg krajowych, dróg ekspresowych i autostrad; w tym drogi klasy S (ekspresowe i autostrady) to obecnie 4357 km. W budowie jest ponad 1,5 tys. km, w przygotowaniu prawie 2,8 tys. km, w podpisanych umowach 460 km.

P.o. Generalnej Dyrekcji zaznaczył, że zgodnie z obecnymi rządowymi założeniami sieć nowoczesnych szybkich dróg ma liczyć w kraju 8 tys. km. Zaznaczył, że co roku stabilnie buduje się ok. 300 km dróg, a możliwości polskiego rynku to 350-380 km. "Przy czym musiałoby wszystko chodzić w jak dobrze naoliwionej machinie, przy dobrej pogodzie" - zastrzegł Żuchowski.

W lipcu br. GDDKiA zapowiadała ogłoszenie w tym i przyszłym roku przetargów na prace związane z utrzymaniem dróg za ponad 5,6 mld zł, z czego w tym roku 96 przetargów na bieżące utrzymanie dróg krajowych o orientacyjnej łącznej wartości ponad 3,5 mld zł.



***