Drogowa Trasa Średnicowa faluje. Zamiast naprawy ograniczenie do 60 km/h

Dyrekcja zapewnia, że są to wstępne założenia, a po zapewnieniu finansowania będzie mogła ogłosić postępowania przetargowe dla kolejnych inwestycji.

Zgodnie z obecnym planem, szesnaście zadań o łącznej długości 192 km dotyczyć będzie inwestycji realizowanych w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), a osiem, o łącznej długości 60 km, dotyczyć będzie obwodnic, które powstaną w ramach rządowego "Programu budowy 100 obwodnic".

Wśród planowanych postępowań, znajdują się m.in.:

Reklama

trzy odcinki S12 Lublin - Dorohusk (woj. lubelskie),

dwa odcinki S19 Rzeszów - Barwinek (woj. podkarpackie),

S6 rondo Janiska - Kołobrzeg Wschód (woj. zachodniopomorskie)

obwodnica Białobrzegów (woj. podlaskie),

obwodnica Gąsek (woj. warmińsko-mazurskie)

obwodnica Brzegu (woj. opolskie).



GDDKiA w tym roku, od stycznia ogłosiła przetargi na 21 odcinków dróg o łącznej długości 259 km. Obecnie w toku są przetargi na 24 odcinki o długości 312 km. W tym roku podpisano też umowy na 38 odcinków dróg o łącznej długości 478 km i wartości ok. 14,5 mld zł.



Do końca grudnia planowane jest ogłoszenie jeszcze przetargów na 11 odcinków dróg o łącznej długości 102 km. Będzie to m.in. osiem zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (PBDK) o łącznej długości 83 km. Chodzi m.in. o:

S74 Kielce Zachód - Kielce,

S74 Jałowęsy - Tomaszów (dwa zadania z woj. świętokrzyskiego),

trzy odcinki S17 Piaski - Hrebenne (woj. lubelskie)

S19 Domaradz - Iskrzynia (woj. podkarpackie).

Ogłoszone zostaną też przetargi na trzy zadania z "Programu budowy 100 obwodnic" 2020-2030 (PB100) o łącznej długości 19 km. Postępowania dotyczyć będą obwodnicy Gorajca (woj. lubelskie), Koźmina Wielkopolskiego (woj. wielkopolskie) i Tarnowa (woj. małopolskie). Po uzyskaniu finansowania planowane jest również ogłoszenie przetargu na dobudowę dodatkowego pasa na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią i Warszawą.





***