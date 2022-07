Kiedy zakończy się budowa autostrady A1? Poznaliśmy datę

Dołącz do nas:

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk ogłosił przybliżoną datę, kiedy ostatni budowany odcinek autostrady A1 zostanie oddany do użytku. Wyraźnie wpłynie to na szybkość przejazdu z Łodzi do Częstochowy.

Zdjęcie Do wybudowania pozostał tylko jeden odcinek autostrady A1 / GDDKiA