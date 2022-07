Ile za wycieczkę z Gdańska do Czech? Ceny na autostradzie A1

To, ile będzie nas kosztowała cała podróż zależy m.in. od tego jakim autem jedziemy, jakie są ceny paliw, w ile osób jedziemy. Na potrzeby tego materiału przyjęliśmy, że samochód z rodziną 2+2 na pokładzie spala 7 litrów benzyny na 100 km jazdy autostradowej. Przyjmijmy także, że cena paliwa to równe 8 zł/l.

Trasa Gdańsk - Gorzyczki samochodem

Aby dostać się z centrum Gdańska do granicy z Czechami w Gorzyczkach musimy pokonać 580 km. Jeśli przejechanie 100 km samochodem kosztuje nas 56 zł, to oznacza, że w jedną stronę za paliwo zapłacimy ok. 320 zł. Przejazd powinien nam zająć, z jednym postojem, około 6 godzin.

Autostrada A1 jest płatna na odcinku od Gdańska do Torunia, a konkretnie tak jest potocznie nazywany ten odcinek. Dokładniej chodzi o odcinek Rusocin - Nowa Wieś.

Dobra wiadomość jest taka, że pokonując całą trasę tylko dwa razy będziemy się zatrzymywać na bramkach poboru opłat - raz żeby pobrać bilet na przejazd, a drugi raz żeby zapłacić. I w standardowej sytuacji, za przejazd tego odcinka A1 samochodem osobowym zapłacimy 29.90 zł.

W standardowej, ponieważ istnieją od tego odstępstwa. W okresie wakacyjnym, aby usprawnić pobór opłat autostradowych, ceny są zaokrąglane. Tak więc za odcinek A1 Rusocin - Nowa Wieś zapłacimy dokładnie 30 zł. Opłaty możemy dokonać gotówką, kartą lub przez aplikację AmberOne. Ta ostatnia, po wpisaniu danych łącznie z numerem rejestracyjnym pojazdu, automatycznie otwiera nam oznaczone bramki i pobiera opłatę z konta.

Od powyższych reguł istnieje jeszcze jeden wyjątek. W przypadku bardzo dużego ruchu i tworzących się zatorów przy bramkach operator autostrady A1 może zdecydować o czasowym zwolnieniu kierowców z opłat. Najczęściej dzieje się tak w weekendy. Za pomocą wspomnianej wcześniej aplikacji możemy sprawdzić, jak długie kolejki tworzą się na bramkach i odpowiednio modyfikować trasę.

Podróż z Gdańska do Czech - może pociągiem?

Zastanawiacie się może nad tym, czy dobrą alternatywą dla samochodu nie będzie podróż pociągiem? I tak i nie. Pierwszy problem to dostępność biletów - musimy je rezerwować z dużym wyprzedzeniem, aby pojechać upatrzonym pociągiem. Po drugie, pociąg owszem dowiezie nas do granicy z Czechami w Chałupkach, jednak dalej musimy sobie sami organizować podróż. Porównując tylko ten odcinek trasy pociąg wyjdzie nas taniej, ale podróż będzie dłuższa.

Według powyższych danych, za przejazd autostradą z Gdańska do Gorzyczek zapłacimy 350 zł, nie licząc posiłku po drodze, a przejazd zajmie 6 godzin. Za pociąg TLK w ofercie rodzinnej, dla rodziny z dwójką dzieci, zapłacimy co prawda tylko 205 zł, ale podróż będzie trwała aż 10 godzin. Jak widać cztery godziny krótsza podróż, z możliwością zatrzymania się w praktycznie dowolnym momencie, kosztuje tylko 150 zł więcej.

I jeszcze taka ciekawostka - autostrada A1 nie jest objęta systemem e-Toll. Jeśli w podróż wybieramy się np. kamperem o DMC powyżej 3,5 tony, wtedy opłata za przejazd odcinkiem do Torunia, uiszczana w okienku, wyniesie 71 zł.

