Gdzie nowe stacje ładowania przy Aldi?

W ramach współpracy GreenWay i Aldi na 22 parkingach sklepów sieci uruchomiono stacje ładowania samochodów elektrycznych. Póki co są to ładowarki prądu przemiennego o mocy 11 kW. Zaznaczono, że jest to przejściowe, ponieważ docelowo, wraz z planowanym zwiększeniem mocy, będą one wymieniane na staje ładujące prądem stałym. Lista punktów prezentuje się następująco:

Jaworzno, ul. Matejki 29

Dąbrowa Górnicza, ul. Przybylaka 2

Łódź, ul. Rysownicza 52

Gdańsk, ul. Raatza 2

Kalisz ul. Podmiejska 24B

Lublin, al. Spółdzielczości Pracy 68

Lublin, ul. Nałkowskich 211

Gdańsk, ul. Czermińskiego 4

Świdnik, ul. Piasecka 2

Smolec, ul. Cedrowa 1

Wieluń, ul. Głowackiego 41A

Sosnowiec, ul. Główna 35

Suwałki, ul. Utrata 109

Suwałki, ul. Pułaskiego 71

Świdnik, ul. Spółdzielcza 4

Lublin, ul. Głuska 24

Lublin, ul. Gospodarcza 34

Żory, al. Armii Krajowej 29

Świdnik, al. Solidarności

Wrocław ul. Powstańców Śląskich 82A

Katowice, ul. Ułańska 6

Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 16A

Jak naładować auto przy Aldi?

Zaznaczono, że ładowarki na parkingach mają status urządzeń publicznych. To zaś oznacza, że dostęp do nich mają wszyscy kierowcy. Korzystanie z ładowarek będzie możliwe dopiero po rejestracji na stronie GreenWay, w aplikacji lub poprzez ładowanie jednorazowe za pośrednictwem strony internetowej. Opłaty za ładowanie pobierane są bezgotówkowo - automatycznie z karty płatniczej.

Zdjęcie Do końca 2024 roku stacje ładowania GreenWay mają znajdować się na 284 parkingach sklepów Aldi./zdjęcie ilustracyjne/ / INTERIA.PL

To dopiero początek zmian na parkingach Aldi. Współpraca zakłada, że do końca 2024 roku ładowarki pojawią się jeszcze na parkingach 262 sklepów. W sumie kierowcy będą mogli uzupełnić energię w 284 punktach w całym kraju.

Jaki mandat za parkowanie w miejscu do ładowania samochodu?

Pojawianie się ładowarek pod supermarketami często wiąże się z zajmowaniem znajdujących się przy nich miejsc parkingowych przez kierowców aut spalinowych. W tym miejscu należy przypomnieć, że z takich miejsc skorzystać mogą jedynie samochody zasilane prądem. Takie miejsce powinno być oznakowane znakami pionowymi D-18, D-18a czy D-18b z tabliczkami "EV" lub "Miejsce przeznaczone wyłącznie dla pojazdów elektrycznych", a także znakami poziomymi P-18 i P-20 (popularne "koperty") z umieszczonymi na nich napisami "EV" lub "EE".

Jeśli kierowca samochodu spalinowego nie zastosuje się do oznakowania i mimo wszystko zostawi w takim miejscu swój samochód, może być pewny mandatu. Ten zaś nakładany jest na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu wykroczeń. Oznacza to, że zignorowanie znaku D-18, przynajmniej w teorii, może zakończyć się mandatem w wysokości nawet 3 tys. zł. Dodatkowo konto kierowcy obciążane jest jednym punktem karnym.

Taki mandat może grozić również kierowcom aut elektrycznych. Przepisu wskazują, że miejsca dla samochodów elektrycznych przeznaczone są wyłącznie "na czas ładowania". W teorii więc kara należy się także kierowcy elektryka, który blokuje stanowisko po zakończeniu procesu ładowania.