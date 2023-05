Tesle chcą rozjeżdżać pieszych? Do sieci trafiło niepokojące nagranie

Ignorowanie pieszych przez Teslę to zaleta?

Opublikowany materiał rozbudził żywą dyskusję w komentarzach. Internauci zwrócili uwagę na niedoskonałość zaprezentowanego rozwiązania i wciąż liczne wady nowoczesnych technologii stosowanych w samochodach. Pojawiły się także komentarze, że opublikowany film jest przykładem "brutalnej lekcji" dla wszystkich zwolenników systemu FSD. Szczególnie zdumiewający okazał się fakt, że pojazd poprawnie wykrył osobę na przejściu, a pomimo tego zdecydował się beztrosko kontynuować jazdę.

W kontrze do oburzenia komentujących stanęli jednak fani amerykańskiej marki. Jeden z właścicieli Tesli stwierdził, że to wcale nie wada oprogramowania, a właśnie jego zaleta. Systemy samochodu miałyby być rzekomo na tyle inteligentne, że po wykryciu pieszego, samodzielnie obliczyły w jakiej odległości od auta się on znajduje i zdecydowały, że hamowanie nie jest w tym wypadku konieczne.

Takie tłumaczenie jest jednak kuriozalne. Po pierwsze prawo wymaga od kierowcy zatrzymania się, kiedy na przejściu znajduje się pieszy. Nie ma mowy o żadnym szacowaniu, czy zdążymy przejechać, czy nie. A po drugie piesza wyraźnie zwolniła kroku, widząc jadącą w jej stronę Teslę, która nie zwalnia. Widzący takie zachowanie policjant, bez wahania wystawiłby kierowcy mandat.

***