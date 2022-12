Tesla Semi zmiażdżona przez polskiego kierowcę. Wszystko w niej jest nie tak?

Zakrzywiona szyba w Tesli Semi to kolejny problem

Ciągniki siodłowe mają pionowe przody z pionową przednią szybą, za to Tesla Semi ma przód pochylony, co poprawia aerodynamikę zmniejszając zużycie energii, a przy tym sprawia, że pojazd wygląda nowocześniej. Niestety zdaniem Oryńskiego powoduje to, że zimą będzie się na niej osadzał śnieg, a odśnieżanie szyby której krawędź jest trzy metry nad ziemią, nie należy do przyjemnych ani łatwych. Sama przednia szyba jest duża i zakrzywiona, przez co latem będzie się bardziej nagrzewać. To oznacza konieczność intensywniejszego korzystania z klimatyzacji, co odbije się na zasięgu.

Ale zakrzywiona szyba jest taka, aby zapewnić lepszą widoczność, prawda? Wystarczy spojrzeć na zdjęcie wnętrza, żeby się przekonać, że pod szkłem kryją się naprawdę masywne słupki A, bardzo ograniczające widoczność. W obserwacji otoczenia nie pomagają rozmieszczone po bokach tablety, które Oryński krytykuje we wszystkich ciągnikach siodłowych - utrudniają one obsługę podstawowych funkcji pojazdu (nie można czegoś włączyć, bez odrywania wzroku od drogi), a do tego czasami trudno jest w nich dobrać właściwą jasność podczas jazdy nocą, zaś za dnia odbijają refleksy świetlne.

Kolejny problem to zwężająca się kabina, co zapewne także miało pomóc w aerodynamice, ale zmniejszyło ilość miejsca w środku, a także wymusiło zastosowanie lusterek na dużych wysięgnikach. Przez co jeśli lusterka się zabrudzą, nie da się do nich po prostu sięgnąć ręką i je wyczyścić.

Wideo youtube

Elektryczna ciężarówka? Tak, byle nie Tesla Semi

Na koniec swojego długiego wywodu Oryński zauważa, że na rynku jest już sporo elektrycznych ciągników siodłowych, które na pierwszy rzut oka nie różnią się niczym od spalinowych odpowiedników. To oznacza kabiny zaprojektowane zgodnie z dobrze sprawdzonymi założeniami, gdzie kierowca siedzi z lewej strony i ma sporo przestrzeni oraz praktycznych rozwiązań

Tesla Semi wreszcie w sprzedaży?

Elektryczny ciągnik siodłowy Tesli został zaprezentowany w 2017 roku, a dwa lata później miał wejść do sprzedaży. Jego premiera była jednak regularnie przesuwana. Niedawno informowaliśmy jednak, że pierwszy egzemplarz trafił do właściciela. Trudno jednak powiedzieć, czy to oznacza że seryjna produkcja się rozpoczęła, czy może nadal są z nią problemy, ale firma chciała tylko móc ogłosić, że ktoś już dostał swój egzemplarz.

Tesla Semi napędzana jest trzema silnikami elektrycznymi umieszczonymi przy tylnych osiach. Jej deklarowany zasięg na jednym ładowaniu to 800 km, a DMC zestawu wynosi 37 ton.

***