Rządowa instytucja kupiła elektryczne auta, o których mało kto słyszał

Spis treści: 01 Polskie Parki Narodowe zasilą elektryczne SUV-y

02 Wybrali elektryka spod znaku Plejad. Co oferuje?

03 Czy ten samochód poradzi sobie w terenie?

04 Ile fundusz zapłacił za elektryczne SUV-y?

05 Do których parków trafią nowe auta?

Przetarg na zakup nowych samochodów, zorganizowany przez NFOŚiGW, dobiegł końca. Rezultat? Dla wielu może być zaskoczeniem, bo o samochodach tej marki mówi się przy stole coraz rzadziej, choć kiedyś było inaczej - będziecie w szoku!

Polskie Parki Narodowe zasilą elektryczne SUV-y

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrał najlepszą ofertę na 33 elektryczne SUV-y. Marka, która zaproponowała najlepsze warunki,wielu kojarzy się z dzielnością poza asfaltowymi drogami, napędem na wszystkie koła i gwiazdami. Polskie Parki Narodowe będą się bowiem wozić bezszelestnymi Subaru Solterra. Z bliźniaczą Toyotą bZ4X mieliśmy okazję poznać się już nieco bliżej.

Toyota bZ4X 218 KM 4x4 XMODE 1 / 27 Toyota bZ4X 218 KM 4x4 XMODE Źródło: INTERIA.PL Autor: Jan Guss-Gasiński

Wybrali elektryka spod znaku Plejad. Co oferuje?

W przeciwieństwie do Toyoty bZ4X, wybrane w przetargu Subaru Solterra jest dostępne na polskim rynku wyłącznie w wersji z napędem na wszystkie koła. Oznacza to więc, że na każdej osi pracuje silnik o mocy 80 kW (109 KM), a więc moc układu to 218 KM i 336 Nm. Pierwsza “setka" pojawia się po 6,9 sekundy, a prędkość maksymalna ograniczona elektronicznie to 160 km/h. Litowo-jonowy akumulator o pojemności 71,4 kWh pozwala - w zależności od wersji wyposażenia - na przejechanie od 414 do 465 km wg. WLTP.

Zdjęcie Subaru Solterra/Subaru Polska / materiały prasowe

Czy ten samochód poradzi sobie w terenie?

Elektryk spod znaku Plejad sprawdzi się rzecz jasna w mieście, ale nie tylko. Fundusz zdecydował się na ten samochód biorąc pod uwagę również jego zdolności w terenie. Subaru Solterra ma bowiem dedykowany tryb do jazdy po bezdrożach, śniegu i błocie (XMODE) i prześwit na poziomie 210 mm. To jednak nie wszystko, bowiem Solterra, za sprawą krótkich zwisów, może się pochwalić całkiem niezłymi kątami - natarcia (17,7), zejścia (25,4) i rampowym (18,2).

Zdjęcie Subaru Solterra/Subaru Polska / materiały prasowe

Ile fundusz zapłacił za elektryczne SUV-y?

Ceny Subaru Solterra startują w Polsce od ok. 223 tys. złotych (50 tys. euro). Tyle trzeba zapłacić za wariant z napędem na wszystkie koła w wersji “Comfort". Jeżeli więc Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kupił auta po stawce rynkowej, ta inwestycja pochłonęła nieco prawie 7,4 mln złotych.

Do których parków trafią nowe auta?

Zgodnie z tym, co przekazał auto.dziennik.pl, SUV-y trafią do 17 Parków Narodowych w kraju. Najwięcej egzemplarzy zasili flotę Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Gór Stołowych - te instytucje dostaną po cztery egzemplarze.

Babiogórski Park Narodowy (1 szt.)

Biebrzański Park Narodowy (2 szt.)

Bieszczadzki Park Narodowy (1 szt.)

Park Narodowy Gór Stołowych (4 szt.)

Gorczański Park Narodowy (2 szt.)

Kampinoski Park Narodowy (4 szt.)

Karkonoski Park Narodowy (2 szt.)

Magurski Park Narodowy (4 szt.)

Pieniński Park Narodowy (1 szt.)

Poleski Park Narodowy (1 szt.)

Roztoczański Park Narodowy (2 szt.)

Słowiński Park Narodowy (2 szt.)

Świętokrzyski Park Narodowy (1 szt.)

Tatrzański Park Narodowy (2 szt.)

Park Narodowy "Ujście Warty" (1 szt.)

Wielkopolski Park Narodowy (2 szt.)

Wigierski Park Narodowy (1 szt.)