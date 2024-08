Ruszyła przedsprzedaż Alpine A290. Jedno wciąż pozostaje tajemnicą

Alpine A290 to nowy, elektryczny hot-hatch francuskiej marki, który został zaprojektowany na bazie Renault 5. Samochód mierzy 3990 mm długości, 1820 mm szerokości, 1520 mm wysokości, a jego rozstaw osi to 2530 mm. Tak jak cywilny bliźniak jest pięciodrzwiowy i pięcioosobowy. Jednakże, model ten - o bardziej sportowym zacięciu - znacząco różni się od cywilnego hatchbacka. Wyróżnia go bardziej napompowane nadwozie, inny rozkład reflektorów, a także długa lista dodatków, dodających Alpine A290 sportowego charakteru. Mowa o takich elementach jak:

Reklama

poszerzone nadkola,

spojlery progowe z cienkim paskiem ozdobnym w kolorze nadwozia

aluminiowa listwa dachowa (w niektórych wersjach niebieska anodowana),

francuska flaga na słupku C,

czarna antena w kształcie płetwy rekina,

logo na błotnikach (w zależności od wersji),

błotniki i listwy ozdobne wokół nadwozia w czarnym błyszczącym kolorze,

dyfuzor na tylnym zderzaku

spojler typu ducktail nad pokrywą bagażnika.

Zdjęcie Alpine Vision to nowy kolor w gamie marki. / materiały prasowe

W kabinie wita nas kokpit skierowany ku kierowcy. We wnętrzu znajdziemy dwa duże ekrany, sportowe fotele, tunel środkowy z przyciskami do zmiany biegów, osobny panel z przyciskami-skrótami oraz spłaszczoną u dołu trójramienną kierownicę z przełącznikami i pokrętłami - przycisk RCH (Recharge) służy do ustawiania poziomu odzyskiwania energii przy hamowaniu, a przycisk OV (Overtake) do zapewnienia pełnych osiągów w trakcie wyprzedzania. Na kierownicy umieszczono także przyciski sterowania systemami wspomagania prowadzenia, obsługi telefonu, asystenta głosowego i wyboru trybu wyświetlania ekranu zespołu zegarów. Do obsługi systemu audio służy oddzielny, zespolony przełącznik.

Zdjęcie Mięsista kierownica jest spłaszczona w dolnej części. / materiały prasowe

Alpine A290 - moc, osiągi, bateria

Francuska nowość jest dostępna w dwóch wersjach mocy - 180 KM i 220 KM. W każdej auto jest wyposażone jeden silnik przy przedniej osi oraz w akumulator litowo-jonowy o pojemności 52 kWh, który można ładować prądem stałym z maksymalną mocą 100 kW (DC) lub prądem przemiennym o mocy do 11 kW (AC). Słabszy wariant o mocy 180 KM i 285 Nm osiąga pierwszą “setkę" w 7,4 sekundy oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h. Mocniejsza odmiana o mocy 220 KM i 300 Nm przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,4 sekundy i osiąga maksymalnie prędkość 170 km/h. W drugim wariancie zasięg w cyklu WLTP wynosi do 380 kilometrów.

Zdjęcie Zainstalowane oprogramowanie ma pomagać kierowcy w podnoszeniu umiejętności. / materiały prasowe

Alpine A290 - wersje wyposażenia

Nowe Alpine A290 występuje w czterech wersjach wyposażenia - GT, GT Premium, GT Performance i GTS. Dwie pierwsze wersje występują ze 180-konnym silnikiem i wyjeżdżają na 19-calowych felgach z oponami Michelin Sport EV. W kolejnych dwóch odmianach mamy do dyspozycji mocniejsza jednostkę, wydajniejszy układ hamulcowy Brembo oraz 19-calowe koła z oponami Michelin Pilot Sport 5S.

Alpine A290 GT - wybrane wyposażenie standardowe

niebieska tapicerka wykonana z tkaniny

sportowa kierownica ze skóry nappa

podgrzewane fotele przednie

automatyczna klimatyzacja

oświetlenie ambientowe

system multimedialny Alpine Portal z 10,1-calowym ekranem

usługi Google Automotive Services z mapami Google

asystent głosowy Google

sklep Google Play

Alpine A290 GT Premium - wybrane wyposażenie standardowe

dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem

matowa listwa dachowa w kolorze niebieskim

przednie zaciski hamulcowe Brembo w kolorze niebieskim

system Alpine Drive Sound

system audio hi-fi Devialet

tapicerka ze skóry nappa

podgrzewana kierownica

indukcyjna ładowarka smartfona

bezramkowe lusterko wsteczne

Zdjęcie Gniazdo ładowania znajduje się na przednim nadkolu po stronie kierowcy. / materiały prasowe

Alpine A290 GT Performance - wybrane wyposażenie standardowe

przednie zaciski hamulcowe Brembo w kolorze czerwonym Racing

opony Michelin Pilot Sport 5S

czarne chromowane elementy stylistyczne

emblemat strzelistej litery A na przednich błotnikach

elektrycznie składane lusterka zewnętrzne

system Alpine Telemetrics

Alpine A290 GTS - wybrane wyposażenie standardowe

19-calowe czarne obręcze kół Snowflake

przednie zaciski hamulcowe Brembo kolorze czerwonym Racing

dwukolorowe wnętrze wykończone skórą nappa

system Alpine Telemetrics Premium

Zdjęcie Czarny dach to element wyróżniający wersję A290 GT Premium. / materiały prasowe

Alpine A290 - ruszyła przedsprzedaż elektrycznej nowości

Dziś samochody można już zamawiać w ramach przedsprzedaży. Chętni nie powinni zwlekać, bowiem otwarcie regularnych zamówień planowane jest na pierwszy kwartał 2025 roku. Jest jednak pewne “ale" - producent nie zdradził jeszcze, ile nowe Alpine A290 kosztuje w Polsce. Zainteresowani elektryczną nowością mogą wybrać wersję wyposażenia, a także kolor swojego auta, by następnie przesłać formularz i po kontakcie z doradcą Alpine Store wpisać się na listę oczekujących, którzy jako jedni z pierwszych w Polsce odbiorą swoje auto.