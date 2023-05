Przerwy w dostawach prądu nieuniknione? Gdzie naładujemy auta elektryczne?

Spis treści: 01 Więcej samochodów elektrycznych oznacza większe zapotrzebowanie na prąd

02 Przerwy w dostawach energii elektrycznej są nieuniknione?

03 Fale upału dużym zagrożeniem

Ostatecznie - po sprzeciwie Niemiec - Unia wykonała krok w tył i dopuści do sprzedaży samochody spalinowe, jedyny warunek to taki, by były zasilane wyłącznie paliwami syntetycznymi. I całe szczęście. Producenci Rok 2035 nie uśmierci silników spalinowych. Zapadła ostateczna decyzja

Więcej samochodów elektrycznych oznacza większe zapotrzebowanie na prąd

Rozwój elektromobilności oznacza znaczny wzrost zapotrzebowania energię elektryczną. Tymczasem naukowcy ostrzegają, że ze podczas upałów w miastach... już wktóce może dochodzić do przerw w dostawach prądu. Artkuł na ten temat opublikowano w piśmie "Nature energy".

Według nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu w szwedzkim Lund ochłodzenie mieszkańców miast podczas fal upałów wymaga dużych inwestycji w sieć elektryczną.

Przerwy w dostawach energii elektrycznej są nieuniknione?

Z badań wynika, że zapotrzebowanie na energię w ekstremalnych sytuacjach pogodowych (np. fale upałów) rośnie szybciej, niż wcześniej sądzono. W toku badań określono, że w najgorętszy dzień roku zapotrzebowanie na energię (zasilającą urządzenia chłodzące) wzrasta o 68 procent w Sztokholmie i o 43 procent w Madrycie.

Nieuwzględnienie tego może prowadzić do błędnych szacunków zapotrzebowania miast na energię, a w skutek tego - do niedoborów prądu, a nawet przerwy w jego dostawach.

Fale upału dużym zagrożeniem

"Nasze wyniki pokazują, że obszary o dużej gęstości zaludnienia powodują zjawisko zwane miejskimi wyspami ciepła, które sprawiają, że miasta są bardziej podatne na skutki ekstremalnych zjawisk klimatycznych, szczególnie w południowej Europie. Na przykład temperatura może wzrosnąć o 17 procent, podczas gdy prędkość wiatru spadnie o 61 procent. Zagęszczanie miast - zalecana strategia rozwoju dążąca do osiągnięcia celów ONZ w zakresie energii i klimatu - może sprawić, że sieć elektroenergetyczna stanie się bardziej podatna na zagrożenia. Należy to wziąć pod uwagę przy projektowaniu miejskich systemów energetycznych" - powiedział uczestnik badania, adiunkt w dziedzinie fizyki budynków i miast na Uniwersytecie w Lund, Kavan Javanroodi.



Jeżeli nie uwzględnimy ekstremalnych zjawisk klimatycznych i postępującej urbanizacji, niezawodność dostaw energii elektrycznej spadnie nawet o 30 procent. Podczas transformacji energetycznej potrzebne będą dodatkowe nakłady finansowe w wysokości 20-60 procent, aby zagwarantować miastom radzenie sobie z różnymi rodzajami klimatu profesor fizyki budowli na Uniwersytecie w Lund, Vahid Nik.

Czy stawianie na elektromobilność, wobec powyższych uwag naukowców, to naprawdę dobry pomysł?



