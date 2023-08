Kolejna sieć wchodzi w elektromobilność. Ładowarki pod każdym sklepem

Spis treści: 01 Selgros zawarł współpracę z ChargeEuropa

02 Stacje mają powstać w dobrze widocznych miejscach

03 W elektromobilność inwestuje również Biedronka

ChargeEuropa to polska firma zajmująca się budowaniem infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych w miastach. Dzięki współpracy zawieranej z różnymi firmami, obejmującej oferowanie m.in. przestrzeni reklamowej, klienci mogą ładować swoje auta za darmo.

Selgros zawarł współpracę z ChargeEuropa

Teraz ogłoszono, że firma nawiązała współpracę z Transgourmet Polska, właścicielem sieci Selgros. W efekcie na parkingach wszystkich sklepów w kraju klienci będą mogli naładować swoje auto. Choć brzmi to imponująco, trzeba zdawać sobie sprawę, że w Polsce mamy obecnie 19 punktów tej sieci. Dodatkowo ładowarki pojawią się tylko na parkingach 18-tu z nich. Czemu?

Reklama

W lipcu zeszłego roku firma, we współpracy z właścicielami centrów handlowych, uruchomiła pilotażową sieć stacji ładowania w aglomeracji warszawskiej. W efekcie ładowarki pojawiły się również przy jednym ze sklepów sieci Selgros.

Zdecydowaliśmy się na współpracę z ChargeEuropa w zakresie naszej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych, ponieważ reklamowy model biznesowy dał nam pewność, że mogą rozwijać się razem z nami, nawet na wczesnych etapach adopcji pojazdów elektrycznych w Polsce Bartłosz Jankowiak, dyrektor Działu Technicznego Transgourmet Polska

Stacje mają powstać w dobrze widocznych miejscach

Stacje mają powstać w dobrze widocznych i łatwo dostępnych miejscach dla klientów. Jak twierdzi dyrektor operacyjny firmy, Euan Weatley, właściciele samochodów elektrycznych, odwiedzając dany sklep, mają czasem trudności ze znalezieniem miejsca, w którym mogą naładować swoje auto. "Nie znajdziesz nas na tyłach budynku" - przekonuje. Oczywiście na fakcie pojawienia się stacji zyskają nie tylko właściciele elektryków, ale również same sklepy. Punkty ładowania zwiększają ruch i wydłużają czas, który klienci poświęcają na zakupy.

W elektromobilność inwestuje również Biedronka

Warto przypomnieć, że nie tylko Selgros inwestuje ostatnio w elektromobilność. Jakiś czas temu informowaliśmy, że podobny zamiar ma również Biedronka. We współpracy z firmą Powerdot do końca 2024 roku pod 600 sklepami w kraju powstaną szybkie stacje ładowania (w Polsce jest ponad 3 400 sklepów tej sieci), a do końca 2023 roku funkcjonować ma już 150 takich punktów. Każda stacja będzie dysponować maksymalną mocą od 100 do 120 kW. Za usługę zapłacimy zbliżeniowo lub na stronie internetowej, po przekierowaniu kodem QR, za pomocą karty płatniczej - pojawi się również Google Pay.