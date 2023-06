Gwałtowny spadek zainteresowania autami elektrycznymi. Powód jest prosty

Dopłaty do samochodów elektrycznych miały pomóc w rozwoju rynku takich pojazdów. Niektóre kraje zaczynają już odchodzić od takich zachęt, uważając, iż auta na prąd są już w stanie same się obronić na rynku. Okazuje się, że może być to błędne myślenie.

Zdjęcie Volkswagen zmuszony jest zmniejszyć produkcję modelu ID.4 oraz ID.7 / materiały prasowe