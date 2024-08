Dongfeng Box wjeżdża do sprzedaży. Ma spory zasięg i kosztuje 100 tys. zł

Spis treści: 01 Dongfeng Box - wersje, zasięg i osiągi

02 Dongfeng Box - bogate wyposażenie w standardzie

03 Dongfeng Box - dostępność i ceny

Chińczycy wprowadzają na Stary Kontynent mały samochód elektryczny. Model Box to miejski hatchback, który będzie bezpośrednią konkurencją dla Citroena e-C3 oraz Fiata Grande Panda. Sprzedaż ruszyła w Szwajcarii i w Norwegii, ale już wkrótce koncern Dongfeng zamierza otworzyć się na kolejne rynki. Co wiemy o tym modelu?

Dongfeng Box to elektryczny miejski samochód mierzący 4,03 m długości, 1,81 m szerokości i 1,57 m wysokości, a pojemność jego bagażnika wynosi od 326 do 945 litrów. Samochód jest wyposażony w litowo-żelazowo-fosforanowy akumulator o 42,3 kWh, który zapewnia 310 km zasięgu w cyklu WLTP. Silnik zamontowany przy przedniej osi generuje moc 95 kM (70 kW) i 160 Nm momentu obrotowego. Prędkość maksymalna to 140 km/h.

Zdjęcie Donfeng Box oferuje zasięg do 330 km / materiały prasowe

W kabinie modelu Box znajduje się 5-calowy zestaw cyfrowych wskaźników oraz większy, 12,8-calowy wyświetlacz dotykowy systemu info-rozrywki. Miejski elektryk ma także automatyczną klimatyzację, bezramkowe lusterko wsteczne, system kamer 360 stopni, 6 głośników, wielofunkcyjną kierownicę oraz oświetlenie nastrojowe z 32 kolorami do wyboru. Samochód jest także wyposażony w masę systemów bezpieczeństwa i asystujących kierowcę.

Zdjęcie Dongfeng Box kosztuje w Szwajcarii i Norwegii niecałe 100 tys. zł / Dongfeng / materiały prasowe

Na obecną chwilę model Box można zamawiać w Szwajcarii oraz w Norwegii. Auto jest dostępne w czterech wariantach kolorystycznych - niebieskim “Ocean Eyes", fioletowym “Lavender Haze", srebrnym “Vanilla Frost" oraz żółto-zielonym “Electric Lemon". W każdym wydaniu dach oraz lusterka są białe. Na rynku szwajcarskim samochód został wyceniony na kwotę 21 990 franków szwajcarskich (CHF), co w przeliczeniu na złotówki daje niecałe 100 tys. zł. Z kolei w Norwegii auto debiutuje pod nazwą Nammi Box, a jego ceny zaczynają się od 189 tys. koron.

Zdjęcie Dongfeng Box jest dostępny w czterech wersjach kolorystycznych / Dongfeng / materiały prasowe

Kiedy auto pojawi się na innych rynkach? Jak podaje Reuters, Donfeng prowadzi już rozmowy z włoskim rządem, aby to właśnie w tamtejszych zakładach rozpocząć europejską produkcję modelu Box. W ten sposób chiński gigant uniknąłby wysokich ceł importowych, które Unia Europejska nałożyła na pojazdy elektryczne wyprodukowane w Chinach.

Zdjęcie Dongfeng Box / Dongfeng / materiały prasowe

Zdjęcie Dongfeng Box / Dongfeng / materiały prasowe

Zdjęcie Dongfeng Box / Dongfeng / materiały prasowe

Zdjęcie Dongfeng Box / Dongfeng / materiały prasowe